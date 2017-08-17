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Фото: uzavtoyul.uz

Сахиб Саифназаров назначен замминистра внешней торговли

Заместителем министра внешней торговли стал Сахиб Саифназаров.

Сегодня, 12:00   Политика  

Сахиб Саифназаров, ранее работавший заместителем председателя Государственного комитета по автомобильным дорогам, назначен заместителем министра внешней торговли согласно постановлению Президента Узбекистана от 16 августа.

Сахиб Саифназаров (родился в 1973 году) окончил Ташкентский государственный экономический университет. С 1996 по 1998 годы работал экономистом предприятия «Узбексельмаш». В 1999—2001 годах был ведущим специалистом информационно-аналитической группы хокимията Ташкентской области.

С 2001 по 2003 годы руководил дочерним предприятием Министерства макроэкономики и статистики Узбекистана. В 2004—2006 годах служил заместителем начальника отдела связи и информационных технологий департамента развития промышленности и структурной политики, а в 2006—2009 годах — начальником отдела связи, транспорта и информационных технологий Министерства экономики.

С 2012 по 2017 годы работал директором государственного унитарного предприятия в свободной экономической зоне «Ангрен».

Текст: «Газета.uz»      1 935
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