Сахиб Саифназаров назначен замминистра внешней торговли

Сахиб Саифназаров, ранее работавший заместителем председателя Государственного комитета по автомобильным дорогам, назначен заместителем министра внешней торговли согласно постановлению Президента Узбекистана от 16 августа.

Сахиб Саифназаров (родился в 1973 году) окончил Ташкентский государственный экономический университет. С 1996 по 1998 годы работал экономистом предприятия «Узбексельмаш». В 1999—2001 годах был ведущим специалистом информационно-аналитической группы хокимията Ташкентской области.

С 2001 по 2003 годы руководил дочерним предприятием Министерства макроэкономики и статистики Узбекистана. В 2004—2006 годах служил заместителем начальника отдела связи и информационных технологий департамента развития промышленности и структурной политики, а в 2006—2009 годах — начальником отдела связи, транспорта и информационных технологий Министерства экономики.

С 2012 по 2017 годы работал директором государственного унитарного предприятия в свободной экономической зоне «Ангрен».