ЦБ прокомментировал выпуск 50-тысячной купюры

Центральный банк Узбекистана прокомментировал ранее анонсированный выпуск в обращение 50-тысячной купюры.

Как отметили в ЦБ, банкнота номиналом 50 тысяч сумов вводится в обращение «с учетом роста средней заработной платы в стране в последние годы, а также в целях создания удобств при выплате заработной платы, пенсий и пособий населению и осуществления расчетов в наличной форме».

«Выпуск в обращение крупных банкнот не приведет к изменению денежной массы в экономике и не окажет влияния на уровень инфляции и стабильность цен», — подчеркивается в комментарии Центробанка.

Новая купюра поможет уменьшить расходы и неудобства при расчетах в наличной форме, транспортировке наличных денег, их доставке и хранении, а также расширить сферу услуг, оказываемых населению через банкоматы.