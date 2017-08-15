Мубин Мирзаев назначен первым замминистра экономики

Мубин Мирзаев, с 2008 года работавший заместителем министра финансов, назначен первым заместителем министра экономики по вопросам макроэкономической политики, развития базовых отраслей и работе с международными финансовыми организациями. Это предусмотрено постановлением Президента Узбекистана от 14 августа.

Как сообщили «Газете.uz» в Минэкономики, эта должность — новая в структуре ведомства. Наряду с ней действующей останется должность первого замминистра экономики по вопросам сводных инвестиционных программ и комплексного развития территорий, которую занимает Сунатулла Бекенов.

Еще одним постановлением Президента заместитель министра экономики по вопросам формирования и реализации макроэкономической политики Шухрат Исмаилов освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

Мубин Мирзаев (1969 года рождения) окончил Ташкентский государственный университет, Ташкентский финансовый институт и магистратуру Национального института политических исследований в Японии. В 2006−2008 годах возглавлял Департамент монетарной политики и экономического анализа Центрального банка.