РУ O`Z ЎЗ
15 августа, вторник Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Мубин Мирзаев.

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

Мубин Мирзаев назначен первым замминистра экономики

Первым заместителем министра экономики Узбекистана стал Мубин Мирзаев.

Сегодня, 12:59   Экономика  

Мубин Мирзаев, с 2008 года работавший заместителем министра финансов, назначен первым заместителем министра экономики по вопросам макроэкономической политики, развития базовых отраслей и работе с международными финансовыми организациями. Это предусмотрено постановлением Президента Узбекистана от 14 августа.

Как сообщили «Газете.uz» в Минэкономики, эта должность — новая в структуре ведомства. Наряду с ней действующей останется должность первого замминистра экономики по вопросам сводных инвестиционных программ и комплексного развития территорий, которую занимает Сунатулла Бекенов.

Еще одним постановлением Президента заместитель министра экономики по вопросам формирования и реализации макроэкономической политики Шухрат Исмаилов освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

Мубин Мирзаев (1969 года рождения) окончил Ташкентский государственный университет, Ташкентский финансовый институт и магистратуру Национального института политических исследований в Японии. В 2006−2008 годах возглавлял Департамент монетарной политики и экономического анализа Центрального банка.

Текст: «Газета.uz»      3 309
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 12:18

Шавкат Мирзиёев: «Готов прямо сейчас перейти к народным выборам хокимов»

Сегодня, 10:15

Министром юстиции назначен Русланбек Давлетов

Сегодня, 09:00

Маркетинг сети кофеен в стиле «Черного Мишки»

Вчера, 20:54

Фото: Тестовый запуск воздушного шара прошел успешно

Вчера, 18:56

Результаты тестовых испытаний в вузы объявят 15 августа

Вчера, 18:55

Ботир Захидов назначен зампредседателя Центробанка

Вчера, 17:14

50-тысячные купюры выходят в обращение с 22 августа

Вчера, 16:39

«Узтрейд» будет поставлять овощи и фрукты в рестораны и отели России

Популярное

50-тысячные купюры выходят в обращение с 22 августа

«Узтрейд» будет поставлять овощи и фрукты в рестораны и отели России

Результаты тестовых испытаний в вузы объявят 15 августа

Видео. Хасан и Хусан Мамасаидовы: «Любой успех зависит от вашего окружения»