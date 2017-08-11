Цены на квартиры в столице в июле прибавили 1%

Средняя цена предложения на вторичном квартирном рынке Ташкента в июле выросла на 1%.

Средняя цена предложения на вторичном квартирном рынке Ташкента в июле составила 529 у. е. за квадратный метр против 524 месяцем ранее, увеличившись на 1%. Об этом говорится в обзоре оценочной организации CREDO MAX ESTIMATION, предоставленном «Газете.uz».

Цены на квартиры в домах кирпичного типа по итогам июля прибавили 1% (с 554 до 562), а в домах панельного типа практически не изменились (503 против 504 в июне). В зависимости от количества комнат средние цены квадратного метра были такими: однокомнатные — 512 у. е. (+1%), двухкомнатные — 515 (+1%), трехкомнатные — 539 (-1%), квартиры с четырьмя и более комнатами — 559 (-1%).

Районы Ташкента

Средняя стоимость 1 кв. м жилья в разрезе районов Ташкента за июнь-июль 2017 года. Нажмите для увеличения.

В июле в 3 из 11 районов Ташкента наблюдалось снижение средней цены предложения, в 4 районах отмечено повышение цен, еще в 4 районах цены остались на уровне предыдущего месяца (см. карту выше).

Зоны города

В разрезе территориального зонирования города (в соответствии с которым устанавливаются ставки земельного налога) цены не изменились в Зоне 2, в остальных зонах они выросли (см. таблицу).

Зона Июнь 2017 Июль 2017 Изменение (%) Зона 1 691 708 +2 Зона 2 573 574 0 Зона 3 511 519 +2 Зона 4 467 472 +1 Зона 5 405 410 +1

Стоимость 1 кв. м в разрезе территориального зонирования (у. е.).

Удаленность от центра

Изменение стоимости 1 кв. м квартир в зональном разрезе за июнь-июль 2017 года (Центр города — удаленность 0−3,7 км от центральной точки (пересечение проспектов Навои и Шарафа Рашидова); 1-й круговой сегмент — 3,7−8,9 км; 2-й круговой сегмент — 8,9−14,4 км; 3-й круговой сегмент — от 7,6 км). Нажмите для увеличения.

В центре города (Зона 1) в июле средний уровень цены предложения . составил 720 у .е./кв. м, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 1%.

В первом круговом сегменте (зоны 2−4) цена была в диапазоне 500−560 у. е. (Зона 2: без изменений, Зона 3: +1%, Зона 4: +2%).

Во втором круговом сегменте (зоны 5−9) средняя цена составила 438−530 у. е. (зоны 5 и 7: без изменений, Зона 6: -2%, зоны 8 и 9: +1%).

В Зоне 10, представленной Сергелийским и Бектемирским районами, цена отмечена на уровне 417 у. е. (без изменений).

Примечание Все положения приведенного обзора отражают собственное мнение его авторов в отношении финансовых инструментов или эмитентов. Компания CREDO MAX ESTIMATION не несет ответственности за операции третьих лиц, совершенные на основе мнений авторов, изложенных в обзоре. Обзор подготовлен в рамках исследовательской работы в оценочной деятельности, используемой внутри компании. Единица измерения стоимости предложения зафиксирована на основе переговоров с продавцами, определяемых по выборке из всей базы данных. Компания не несет ответственности за их достоверность и полноту. Обзор не имеет отношения к инвестиционным целям, он предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением купить или продать соответствующие финансовые инструменты. Инвесторы должны самостоятельно принимать инвестиционные решения, используя обзор лишь в качестве одного из средств, способствующих принятию взвешенных решений.



Обзор подготовлен на основании данных (предложений), публикуемых в газете «Частный сектор» и на сайте dom.vsem.uz. Специалисты компании, исходя из своего экспертного мнения, применяли корректирующие операции в использованных данных. Корректировка выражена в виде исключения фоновых завышенных цен на квартиры (возможно, связанного с ремонтом и другими причинами), которые не отражают реальной динамики изменения средних цен на рынке. Дополнительная корректировка выражена в виде исключения из анализа цен, отраженных за последнюю неделю отчетного месяца, для получения временного лага в целях реального отражения изменений. Данный обзор и корректировки отражают собственное и личное мнение специалистов компании CREDO MAX ESTIMATION. Компания не несет ответственности и не претендует на их полную достоверность в отражении реального положения дел на рынке.

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