Цены на квартиры в столице в июне снизились на 2%

Средняя цена предложения на вторичном квартирном рынке Ташкента в июне составила 524 у. е. за квадратный метр против 532 месяцем ранее, снизившись на 2%. Об этом говорится в обзоре оценочной организации CREDO MAX ESTIMATION, предоставленном «Газете.uz».

Цены на квартиры в домах кирпичного типа по итогам июня уменьшились на 2% (с 567 до 554), в домах панельного типа — на 2% (с 507 до 504). В зависимости от количества комнат средние цены квадратного метра были такими: однокомнатные — 508 у. е. (-2%), двухкомнатные — 508 (-1%), трехкомнатные — 543 (-1%), квартиры с четырьмя и более комнатами — 563 (без изменений).

Районы Ташкента

Средняя стоимость 1 кв. м жилья в разрезе районов Ташкента за май-июнь 2017 года. Нажмите для увеличения.

В июне в 8 из 11 районов столицы Узбекистана было отмечено снижение средней цены предложения, в 3 районах — повышение (см. карту выше).

Зоны города

В разрезе территориального зонирования города (в соответствии с которым устанавливаются ставки земельного налога) цены показали снижение в четырех из пяти зон, в одной зоне они не изменились (см. таблицу).

Зона Май 2017 Июнь 2017 Изменение (%) Зона 1 712 691 -3 Зона 2 584 573 -2 Зона 3 525 511 -3 Зона 4 465 467 0 Зона 5 402 405 +1

Стоимость 1 кв. м в разрезе территориального зонирования (у. е.).

Удаленность от центра

Изменение стоимости 1 кв. м квартир в зональном разрезе за май-июнь 2017 года (Центр города — удаленность 0−3,7 км от центральной точки (пересечение проспектов Навои и Шарафа Рашидова); 1-й круговой сегмент — 3,7−8,9 км; 2-й круговой сегмент — 8,9−14,4 км; 3-й круговой сегмент — от 7,6 км). Нажмите для увеличения.

В центре города, представленном Зоной 1, средний уровень цены предложения за июнь составил 710 у. е./кв. м, снизившись за месяц на 2%. В первом круговом сегменте (зоны 2−4) цены были в диапазоне 496−540 у. е. (изменение — от -3% до -1%). Во втором круговом сегменте (зоны 5−9) средняя цена варьировалась в диапазоне 436−525 у. е. (изменение — от -2% до 0%). В зоне 10, представленной Сергелийским и Бектемирским районами, цена составила 415 у. е. (-3%).

Примечание Все положения приведенного обзора отражают собственное мнение его авторов в отношении финансовых инструментов или эмитентов. Компания CREDO MAX ESTIMATION не несет ответственности за операции третьих лиц, совершенные на основе мнений авторов, изложенных в обзоре. Обзор подготовлен в рамках исследовательской работы в оценочной деятельности, используемой внутри компании. Единица измерения стоимости предложения зафиксирована на основе переговоров с продавцами, определяемых по выборке из всей базы данных. Компания не несет ответственности за их достоверность и полноту. Обзор не имеет отношения к инвестиционным целям, он предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением купить или продать соответствующие финансовые инструменты. Инвесторы должны самостоятельно принимать инвестиционные решения, используя обзор лишь в качестве одного из средств, способствующих принятию взвешенных решений.



Обзор подготовлен на основании данных (предложений), публикуемых в газете «Частный сектор» и на сайте dom.vsem.uz. Специалисты компании, исходя из своего экспертного мнения, применяли корректирующие операции в использованных данных. Корректировка выражена в виде исключения фоновых завышенных цен на квартиры (возможно, связанного с ремонтом и другими причинами), которые не отражают реальной динамики изменения средних цен на рынке. Дополнительная корректировка выражена в виде исключения из анализа цен, отраженных за последнюю неделю отчетного месяца, для получения временного лага в целях реального отражения изменений. Данный обзор и корректировки отражают собственное и личное мнение специалистов компании CREDO MAX ESTIMATION. Компания не несет ответственности и не претендует на их полную достоверность в отражении реального положения дел на рынке.

О компании

Оценочная организация CREDO MAX ESTIMATION имеет большой опыт работы в области оценки и консалтинга. Компанией оказывается широкий спектр услуг в сфере финансов, который включают в себя полный спектр услуг по оценке (оценка объектов недвижимости, оценка бизнеса, оценка эффективности инвестиционных проектов, оценка ценных бумаг, акций, паев и долей предприятий, оценка имущества, имущественных комплексов, оценка ущерба и восстановительного ремонта, оценка оборудования, оценка транспортных средств, оценка интеллектуальной собственности и НМА, переоценка основных средств), а также консультационное и документарное сопровождение в сфере финансовых вложений и получения кредитов (разработка бизнес-плана, инвестиционных проектов ТЭО, проведение маркетинговых исследований). Телефоны: (99891) 164−01−40, (99871) 271−13−92.