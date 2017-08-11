«С таким комбинатом Алмалык должен быть самым красивым городом»

Президент поговорил по душам с жителями Алмалыка, сказал, что «жить нужно сегодня», и назначил главу АГМК почетным хокимом города.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в пятницу посетил город Алмалык Ташкентской области, где принял участие в закладке нового рудника Алмалыкского горно-металлургического комбината (АГМК), ознаменовавшей начало второго этапа развития предприятия. На церемонии глава государства предложил оставить «пафос и торжественную пыль в глаза» и вместо этого поговорить по душам о проблемах и ожиданиях жителей Алмалыка, сообщила программа «Ахборот 24» телеканала «Узбекистан 24».

«Грош цена нам будет, если, развивая экономику, мы продолжим закрывать глаза на проблемы граждан. В каких условиях растут наши дети, в какие детсады и школы ходят, в каком состоянии учреждения здравоохранения, где парки, чтобы семейный отдых удался, почему дома без ремонта, дороги в ямах? — сообщила программа со ссылкой на Президента. — Конечно, если сравнивать с городом 30-летней давности, Алмалык изменился, но сейчас уже другие требования к жизни, к труду».

«Имея такой комбинат, конечно, город Алмалык должен быть самым красивым, самым доступным, самым дешевым, самым комфортным, чтобы жилось здесь, чтобы люди в очереди стояли сюда приехать, — сказал Шавкат Мирзиёев. — К сожалению, у нас это не так. Жилье страшное, услуги никакие, воды нет, ни одной больницы типовой нет… Можно было хорошую детскую больницу, такой детсад, такой музыкальный центр, такой парк современный [построить]».

«Со стороны для Узбекистана, Алмалыка, завода, комбината никто никогда ничего не сделает. Никто не посадит дерево», — продолжил руководитель страны. Он подчеркнул, что важно, в первую очередь, в корне изменить отношение к жизни, взяться за дело и исправить ситуацию.

«Можно жить лучше в два раза в Алмалыке. Нужно жить сегодня, завтра — это перспектива, а люди сегодня хотят. Чтобы повести детей в хорошую библиотеку, хороший парк, хороший дом, хороший магазин. Надо народу помогать. Чтобы дома у него не текло, подвал был сухим, крыша должна быть, в школе должны быть элементарные вещи, больница должна быть как больница, а не как у вас сегодня…».

«Я сегодня принял решение, — сказал далее Президент. — Десять семиэтажных домов будут построены для учителя простого, для слесаря простого, для работника комбината. Пять из десяти мы хотим построить за год для меткомбината… Через год я сюда приеду, я вам обещаю».

Он дал задания ответственным лицам. К примеру, первому вице-премьеру Ачилбаю Раматову поручено организовать ремонт в одном из детсадов города. Это должно стать примером для дальнейшей работы. Остальные 14 дошкольных учреждений будут реконструированы и оснащены уже самим АГМК. Его руководителю Александру Фармонову предложено «пересмотреть подходы к работе», планировать не на год, не на два, а на 10−20 лет вперед.

Руководитель АГМК с этого дня становится почетным хокимом города. Это не должность, но ответственность, подчеркнул Президент. Александр Фармонов будет помогать действующему хокиму и другим ответственным лицам в развитии города и решении проблем населения.

Как сообщает УзА, согласно генеральному плану застройки Алмалыка, рассчитанному до 2035 года, административная территория города с 2600 га будет расширена до 3500 га. Промышленная зона будет дислоцирована за черту центра города. Предусмотрено развитие современной инфраструктуры и возведение комфортного жилья. Кроме того, запланирована реконструкция городской системы канализации.