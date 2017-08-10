Ойбек Худойкулов.
Фото: МПК
Ликвидация конечных автобусных остановок негативно сказалась на пассажиропотоке в Ташкентском метрополитене в последние годы. Об этом на заседании Международного пресс-клуба в среду сообщил заместитель председателя правления «Узбекистон темир йуллари», начальник «Тошкент метрополитени» Ойбек Худойкулов.
«В 2010-х годах метро на конечных станциях „Олмазор“ (бывшая „Собир Рахимов“ — ред.), „Дустлик“ („Чкалов“), „Беруни“ заполнялось пассажирами с автобусных станций. Но с ликвидацией конечных автостанций объем перевозки снизился. В 2014—2015 годах мы переживали не очень хорошие времена. 2014 год мы завершили с убытком в 14 млрд сумов, 2015-й — 10 млрд сумов», — сказал он.
В настоящее время в Ташкенте пересматриваются маршруты автобусов для привлечения пассажиров в метрополитен, отметил Ойбек Худойкулов. Для увеличения рентабельности перевозок метрополитена исключается дублирование маршрутов наземных видов транспорта, пересматриваются протяженность и схемы движения маршрутов автобусов, подвозящих пассажиров к станциям метро.
Метрополитен освобожден от уплаты некоторых видов налогов до 2027 года. «Это сделано для того, чтобы мы могли встать на ноги», — сообщил начальник подземки.
По оценкам, после запуска новых станций Юнусабадской линии, а также Сергелийской ветки пассажиропоток должен вырасти на 50% — с 200 до 300 тысяч человек в день.
Согласно плану развития Ташкентского метрополитена до 2030 года, планируется построить 10 новых станций метро, рассказал также Ойбек Худойкулов. Планируется проложить 22 км подземных и 102 км надземных линий, увеличив общую протяженность до 160 км. Сегодня столичное метро состоит из 29 станций и имеет 36,2 км линий.
Сейчас совместно с китайскими специалистами ведется работа над проектами двух станций Узбекистанской линии (от «Беруни» в сторону Каракамыша), трех станций Чиланзарской линии (от «Буюк ипак йули» до массива ТТЗ) и пяти станций Юнусабадской линии (от «Минг урик» до Южного вокзала).
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Комментарии
Если руководитель был бы достаточно откровенен, то сказал бы, что на снижение доходов повлиял и запрет (на несколько лет!) всякой коммерческой рекламы в метро.
Как-то так.
Ну если в Ташкенте по городу станет ходить метро, а на периферии появятся автобусные и железнодорожные станции, то общая мобильность, а с нею и бизнесактивность, вырастет в разы.
Вот перед Северным вокзалом ужасный участок, где всё засажено клумбами, а людям негде высадиться и сесть на транспорт. Нужно идти за угол по разбитому узенькому тротуару, или же по проезжей части.
Шавкат Миромонович, пожалуйста обратите внимание на то какие огромнейшие неудобства созданы на вокзале столицы. Освободите пожалуйста привокзальную площадь, верните туда стоянки общественного транспорта и такси. Нигде в мире нету такого неудобного вокзала как наш, везде не только подъехать можно к самому зданию вокзала, но и ставят пандусы для тележек и инвалидов.