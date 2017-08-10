Ликвидация конечных автобусных остановок негативно сказалась на пассажиропотоке в Ташкентском метрополитене в последние годы. Об этом на заседании Международного пресс-клуба в среду сообщил заместитель председателя правления «Узбекистон темир йуллари», начальник «Тошкент метрополитени» Ойбек Худойкулов.

«В 2010-х годах метро на конечных станциях „Олмазор“ (бывшая „Собир Рахимов“ — ред.), „Дустлик“ („Чкалов“), „Беруни“ заполнялось пассажирами с автобусных станций. Но с ликвидацией конечных автостанций объем перевозки снизился. В 2014—2015 годах мы переживали не очень хорошие времена. 2014 год мы завершили с убытком в 14 млрд сумов, 2015-й — 10 млрд сумов», — сказал он.

В настоящее время в Ташкенте пересматриваются маршруты автобусов для привлечения пассажиров в метрополитен, отметил Ойбек Худойкулов. Для увеличения рентабельности перевозок метрополитена исключается дублирование маршрутов наземных видов транспорта, пересматриваются протяженность и схемы движения маршрутов автобусов, подвозящих пассажиров к станциям метро.

Метрополитен освобожден от уплаты некоторых видов налогов до 2027 года. «Это сделано для того, чтобы мы могли встать на ноги», — сообщил начальник подземки.



По оценкам, после запуска новых станций Юнусабадской линии, а также Сергелийской ветки пассажиропоток должен вырасти на 50% — с 200 до 300 тысяч человек в день.

Согласно плану развития Ташкентского метрополитена до 2030 года, планируется построить 10 новых станций метро, рассказал также Ойбек Худойкулов. Планируется проложить 22 км подземных и 102 км надземных линий, увеличив общую протяженность до 160 км. Сегодня столичное метро состоит из 29 станций и имеет 36,2 км линий.

Сейчас совместно с китайскими специалистами ведется работа над проектами двух станций Узбекистанской линии (от «Беруни» в сторону Каракамыша), трех станций Чиланзарской линии (от «Буюк ипак йули» до массива ТТЗ) и пяти станций Юнусабадской линии (от «Минг урик» до Южного вокзала).