Содикжон Турдиев покинул пост главы УзЛиДеП

Председатель исполнительного комитета политического совета Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) Содикжон Турдиев покинул свой пост.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе партии, на прошедшем во вторник заседании политического совета УзЛиДеП было решено удовлетворить заявление Содикжона Турдиева об освобождении от должности.

Содикжон Турдиев был избран лидером УзЛиДеП в декабре 2013 года. С 2015 года являлся заместителем спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса. В 2010—2013 годах был депутатом Асакинского районного Кенгаша народных депутатов (Андижанская область). До 2012 года возглавлял фермерское хозяйство «Асака жилоси». В ноябре 2012 года был избран председателем Совета фермеров Узбекистана.

Бахтиёр Якубов. Фото: УзЛиДеП.



Исполняющим обязанности руководителя партии стал Бахтиёр Якубов, с 2005 года занимающий должность заместителя председателя исполкома УзЛиДеП по организационно-партийной работе и кадровым вопросам.

На заседании были определены приоритеты по выполнению задач, поставленных Президентом страны на совещании с представителями палат парламента и партий 12 июля.