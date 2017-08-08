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Содикжон Турдиев.

Фото: УзЛиДеП

Содикжон Турдиев покинул пост главы УзЛиДеП

Содикжон Турдиев покинул пост председателя УзЛиДеП. Исполняющим обязанности главы партии стал Бахтиёр Якубов.

Сегодня, 17:46   Политика  

Председатель исполнительного комитета политического совета Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) Содикжон Турдиев покинул свой пост.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе партии, на прошедшем во вторник заседании политического совета УзЛиДеП было решено удовлетворить заявление Содикжона Турдиева об освобождении от должности.

Содикжон Турдиев был избран лидером УзЛиДеП в декабре 2013 года. С 2015 года являлся заместителем спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса. В 2010—2013 годах был депутатом Асакинского районного Кенгаша народных депутатов (Андижанская область). До 2012 года возглавлял фермерское хозяйство «Асака жилоси». В ноябре 2012 года был избран председателем Совета фермеров Узбекистана.

Бахтиёр Якубов. Фото: УзЛиДеП.

Исполняющим обязанности руководителя партии стал Бахтиёр Якубов, с 2005 года занимающий должность заместителя председателя исполкома УзЛиДеП по организационно-партийной работе и кадровым вопросам.

На заседании были определены приоритеты по выполнению задач, поставленных Президентом страны на совещании с представителями палат парламента и партий 12 июля.

Текст: «Газета.uz»      2 482
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