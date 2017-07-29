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Фото: Роскосмос

Запуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» видели в Узбекистане

Ночное свечение, которое видели в Ташкенте и других городах, было следом от ракеты, запущенной с Байконура.

Сегодня, 13:50   Общество  

Яркое свечение, которое жители Ташкента и других городов видели в районе 21:00 часов 28 июля, было следом от ракеты-носителя «Союз-ФГ», запущенной с Байконура в Казахстане, сообщили «Газете.uz» в Астрономическом институте Академии наук Узбекистана.

Фото из соцсети Facebook.

«Это был российский пилотируемый космический корабль „Союз МС-05“ с новой экспедицией на Международную космическую станцию (МКС). Такое свечение обычно связано с отделением второй ступени ракеты-носителя», — отметили в институте.

Свечение проявляется из-за горячего, невидимого водородо-кислородного пламени, исходящего от двигателей второй и третьей ступеней.

Фото: Роскосмос.

По данным Роскосмоса, 28 июля в 20:41 (по ташкентскому времени) с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-05». На борту находились россиянин Сергей Рязанский, американец Рэндольф Брезник и итальянец Паоло Несполи.

К настоящему времени экипаж перешел на борт МКС. Планируется, что космонавты проведут на станции 139 суток.

Текст: «Газета.uz»      4 342
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