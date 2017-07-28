Здание Кауфманского приюта расположится на ул. Сайилгох

Здание бывшего Кауфманского детского приюта будет перенесено на улицу Сайилгох, известную как «Бродвей».

Здание бывшего Кауфманского детского приюта будет перенесено из Мирзо-Улугбекского района на улице Сайилгох, сообщил в четверг телеканал «Узбекистан 24».

Кадр телеканала «Узбекистан 24».

По словам пресс-секретаря Государственного комитета по архитектуре и строительству Дильшода Джалолова, исторический памятник, построенный в 1916 году, расположится рядом со зданиями Ташкентского государственного юридического университета и Министерства юстиции Узбекистана.

Кадр телеканала «Узбекистан 24».



Основная цель переноса — «сделать здание ближе к народу», отметил он. На прежнем месте памятник архитектуры, в котором до этого располагался Институт энергетики и автоматики, был недоступен для общественности.

«Газета.uz» сообщала, что передислокация здания будет осуществлена методом «регенерации», который подразумевает точное воспроизведение первоначального облика.

«Каждую деталь, каждый кирпич объекта мы стараемся извлечь в целости. Проектировщики перерисовывают каждый проем, каждую раму для последующего воссоздания», — отметил Дильшод Джалолов.

101-летнее здание находится в аварийном состоянии, из-за чего пребывание в нем является опасным. Демонтаж здания продолжается.