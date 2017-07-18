Здание Кауфманского приюта перенесут в центр Ташкента

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»
Здание бывшего Кауфманского детского приюта, построенное в 1916 году, будет перенесено из Мирзо-Улугбекского района Ташкента в центральную часть города. Об этом «Газете.uz» сообщили в Государственном комитете Узбекистана по архитектуре и строительству. Информацию подтвердил источник в правительстве.
Ожидается, что передислокация исторического объекта будет осуществлена посредством так называемой «регенерации» — здание будет разобрано и воссоздано в первоначальном виде, с сохранением расположения каждого кирпича.
Как уточнили собеседники, здание, расположенное на территории бывшего Института энергетики и автоматики, находится в аварийном состоянии.
По их информации, поручение перенести и реставрировать здание Кабинету Министров дал Президент Шавкат Мирзиёев.
Ранее «Газета.uz» писала о том, что 101-летнее здание планируется сохранить. Опасения по поводу его возможного сноса выражали жители столицы.
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Комментарии
В какое конкретно место в центре города перенесут здание? И почему его нынешнее здание не устраивает хокимият?