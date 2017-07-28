Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Индии

Президент Узбекистана направил соболезнования Президенту Индии в связи с человеческими жертвами в наводнениях в штате Гуджарат.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Президенту Индии Раму Натху Ковинду в связи с вызванными наводнениями многочисленными человеческими жертвами и разрушениями жилищ, а также другим серьезным ущербом населению в индийском штате Гуджарат.

Как сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана, глава государства в послании передал слова сочувствия и поддержки Президенту и всему народу Индии, а также родным и близким погибших.

Из-за обильных осадков в понедельник и вторник в штате Гуджарат были эвакуированы около 36 тысяч человек. Общее число жертв за текущий сезон дождей в этой местности достигло 83 человек, сообщило агентство РИА Новости.