РУ O`Z ЎЗ
28 июля, Пятница Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: twitter.com/PMOIndia

Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Индии

Президент Узбекистана направил соболезнования Президенту Индии в связи с человеческими жертвами в наводнениях в штате Гуджарат.

Сегодня, 13:00   Политика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Президенту Индии Раму Натху Ковинду в связи с вызванными наводнениями многочисленными человеческими жертвами и разрушениями жилищ, а также другим серьезным ущербом населению в индийском штате Гуджарат.

Как сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана, глава государства в послании передал слова сочувствия и поддержки Президенту и всему народу Индии, а также родным и близким погибших.

Из-за обильных осадков в понедельник и вторник в штате Гуджарат были эвакуированы около 36 тысяч человек. Общее число жертв за текущий сезон дождей в этой местности достигло 83 человек, сообщило агентство РИА Новости.

Текст: «Газета.uz»      433
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 11:05

Гульнара Каримова фигурирует в двух уголовных делах — Генпрокуратура

Сегодня, 10:36

Вузы закрепили за премьером и его заместителями

Сегодня, 09:46

В педвузах введут творческие беседы с абитуриентами

Сегодня, 09:19

Для студентов введут упрощенную регистрацию по месту жительства

Вчера, 22:46

Прошли поминальные мероприятия в память о Первом Президенте

Вчера, 22:06

Первый прямой рейс НАК «Ташкент-Нью-Йорк» длился менее 12 часов

Вчера, 21:02

Арестованное имущество будет продаваться только на онлайн-аукционах

Вчера, 17:20

ПРООН обучит фермеров Каракалпакстана технологии лазерной планировки поля

Популярное

Для валютной либерализации кредиты не потребуются — замминистра финансов

Озодбек Назарбеков покинул пост директора «Ёшлар»

Сильный пожар произошел в Алмазарском районе (уточнено)

Начата организованная отправка трудовых мигрантов в Россию