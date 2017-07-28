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ТГТУ.

Фото: tdtu.uz

Филиал ТГТУ откроется в Алмалыке

Филиал Ташкентского государственного технического университета открывается в Алмалыке. Он будет иметь платные заочное и вечернее отделения.

Сегодня, 14:11   Общество  

Филиал Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова начнет работу в Алмалыке (Ташкентская область) с нового учебного года. Это предусмотрено постановлением Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 27 июля о совершенствовании подготовки инженерно-технических кадров для производственно-промышленной отрасли столичной области.

Алмалыкский горно-металлургический факультет Навоийского государственного горного института будет ликвидирован. Студенты 1−3-го курсов 2016/2017 учебного года бакалавриата этого факультета будут переведены в Навоийский государственный горный институт или в Алмалыкский филиал ТГТУ.

В очное отделение филиала будут зачислены поступающие на 2017/2018 учебный год в Алмалыкский факультет Навоийского государственного горного института. Филиал также будет иметь специальное заочное и вечернее отделения, куда будет осуществлен целевой прием путем собеседования лиц со средним специальным, профессиональным образованием и стажем практической работы не менее трех лет на основе направлений предприятий «Алмалыкский ГМК», «Навоийский ГМК», «Узметкомбинат», «Узбекуголь» и Государственного комитета по геологии и минеральным ресурсам.

Заочное и вечернее обучение будет вестись на платно-контрактной основе. Всего планируется принять 150 человек — по 75 на заочное и вечернее. При этом будут заключаться договоры, предусматривающие обязательство отработать в указанном месте работы по завершении обучения не менее пяти лет.

Постановлением также утвержден состав организационной комиссии по созданию в Алмалыке филиала российского Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет „МИСиС“». Предложения должны быть внесены в правительство в трехмесячный срок.

Напомним, в этом году также открывается Термезский филиал ТГТУ.

Текст: «Газета.uz»      1 511

Комментарии

  • Озода Бойгитова 28 июля 2017 14:35

    Педагогика йуналиши буйича хам кечки ва сиртки булимлар очилса максадга мувофик булар эди Мактабларимизда малакали кадрлар етишмайди Шунча битирувчилар каерда??


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