Филиал ТГТУ откроется в Алмалыке

Филиал Ташкентского государственного технического университета открывается в Алмалыке. Он будет иметь платные заочное и вечернее отделения.

Филиал Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова начнет работу в Алмалыке (Ташкентская область) с нового учебного года. Это предусмотрено постановлением Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 27 июля о совершенствовании подготовки инженерно-технических кадров для производственно-промышленной отрасли столичной области.

Алмалыкский горно-металлургический факультет Навоийского государственного горного института будет ликвидирован. Студенты 1−3-го курсов 2016/2017 учебного года бакалавриата этого факультета будут переведены в Навоийский государственный горный институт или в Алмалыкский филиал ТГТУ.

В очное отделение филиала будут зачислены поступающие на 2017/2018 учебный год в Алмалыкский факультет Навоийского государственного горного института. Филиал также будет иметь специальное заочное и вечернее отделения, куда будет осуществлен целевой прием путем собеседования лиц со средним специальным, профессиональным образованием и стажем практической работы не менее трех лет на основе направлений предприятий «Алмалыкский ГМК», «Навоийский ГМК», «Узметкомбинат», «Узбекуголь» и Государственного комитета по геологии и минеральным ресурсам.

Заочное и вечернее обучение будет вестись на платно-контрактной основе. Всего планируется принять 150 человек — по 75 на заочное и вечернее. При этом будут заключаться договоры, предусматривающие обязательство отработать в указанном месте работы по завершении обучения не менее пяти лет.

Постановлением также утвержден состав организационной комиссии по созданию в Алмалыке филиала российского Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет „МИСиС“». Предложения должны быть внесены в правительство в трехмесячный срок.

Напомним, в этом году также открывается Термезский филиал ТГТУ.