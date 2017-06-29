ТГТУ открывает филиал в Термезе

Термезский филиал Ташкентского государственного технического университета (ТГТУ) имени Ислама Каримова начнет деятельность в этом году, следует из постановления Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Открытие филиала было предусмотрено постановлением главы государства от 20 апреля «О мерах по дальнейшему развитию системы высшего образования».

Решение направлено на улучшение системы подготовки кадров на местах и повышение ее качества с учетом мирового опыта развития инженерного образования.

Филиал будет готовить специалистов для таких сфер, как транспортные системы и дороги и их эксплуатация, химические технологии, строительство зданий и сооружений, пищевые технологии, технологические машины и устройства, технологии легкой промышленности, а также экология и промышленная безопасность.

Филиал разместится в зданиях Термезского академического лицея при Термезском государственном университете.