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Фото: baku2017.com

Александр Свечников установил мировой рекорд в метании копья

Копьеметатель-паралимпиец Александр Свечников завоевал золотую медаль Исламских игр солидарности в Баку.

Сегодня, 17:20   Спорт  

Паралимпиец из Узбекистана Александр Свечников установил новый мировой рекорд в метании копья в классе F13 (спортсменов с нарушением зрения) на Исламских играх солидарности, проходящих 12−22 мая в азербайджанском Баку.

Легкоатлет метнул копье на дистанцию 70 м, выиграв золотую медаль. Примечательно, что Александр Свечников переписал рекорд в пятницу, когда он праздновал свое 19-летие.

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Саджад Никпараст из Ирана с результатом 59,24 м занял второе место, его соотечественник Сейед Хоссейни завоевал «бронзу» — 55,79 м.

На Паралимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро узбекистанский спортсмен стал победителем турнира с результатом 65,69 м.

Обладателем действующего рекорда Узбекистана в метании копья всех категорий (87,20 м) является Виктор Зайцев. Мировой рекорд всех времен (98,48) принадлежит чешскому копьеметателю Яну Железны.

Текст: «Газета.uz»      521
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