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Фото: Британский музей / The Guardian

Британский музей помог вернуть украденный артефакт в Узбекистан

Украденный в 2014 году фрагмент фасада мавзолея Чашмаи-Аюб (Бухарская область) был обнаружен в лондонской галерее Mayfair.

Сегодня, 11:33   Общество  

Британский музей помог вернуть в Узбекистан украденный фрагмент фасада средневекового мавзолея Чашмаи-Аюб, расположенного в Вабкентском районе Бухарской области. Об этом пишет газета The Guardian.

Огромная — высотой более полуметра — плитка бирюзового цвета с каллиграфической надписью на арабском языке исчезла в 2014 году. В верхней части портала мавзолея XII века, расположенном в паре десятков километров от Бухары, с тех пор зияла дыра.

Страницы из каталога Саймона Рэя за 2016 год. Скриншот: «Газета.uz».

Считалось, что фрагмент был утерян безвозвратно, пока он не появился в лондонской галерее Mayfair, где его выставили на продажу. Оксфордский ученый, недавно посетивший Узбекистан, обнаружил изображение плитки в каталоге галереи Саймона Рэя.

Рэй, купивший фрагмент, сразу связался с Британским музеем, в котором поступок коллекционера назвали достойным. По словам Рэя, его заверили, что плитка годами хранилась в одной из коллекций в Германии.

Фото: Британский музей / The Guardian.

Старший куратор музея Сент-Джон Симпсон назвал кражу плитки с исторического места шокирующей и сравнил ее с кражей мемориальной доски с Вестминстерского аббатства.

«Это одна из прекраснейших, крупнейших и самых ранних глазурованных плиток с надписями с религиозного памятника в Центральной Азии», — отметил представитель музея.

На этой неделе состоится церемония официальной передачи артефакта посольству Узбекистана в Лондоне.

The Guardian пишет, что премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов выразил искреннюю признательность за возвращение уникальной находки.

Как фрагмент фасада мавзолея был украден и каким образом он был вывезен из Узбекистана в Европу, неизвестно.

Справка: Место паломничества Чашмаи-Аюб названо так в честь пророка Иова (Аюба). Специалисты называют сооружение одним из самых уникальных памятников архитектуры XII—XIII вв. От мавзолея остались лишь входной портал и часть стены. Позади портала находится колодец с кирпичной кладкой и деревянным верхом. Считается, что в мавзолее в 1017 году был похоронен богослов и знаток хадисов Абу Саъд Хаджуши (ал-Харжуший), упоминаемый в книге Абдул Карима ас-Самони «Ал-Ансоб» («Генеалогия»). (Orient-Tracking.com)
Текст: «Газета.uz»      5 204
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