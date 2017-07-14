РУ O`Z ЎЗ
14 июля, Пятница Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Гидропонический комплекс в Берлине.

Фото: «Газета.uz»

В Узбекистане намерены развивать гидропонику

Тепличные комплексы с применением технологии гидропоники планируется построить во всех регионах.

Сегодня, 13:44   Экономика  

В Узбекистане будут развивать тепличные комплексы с применением технологии гидропоники (метод выращивания растений на искусственных средах без почвы). Проект постановления Президента об этом опубликован для обсуждения.

Планируется, что тепличные комплексы, в которых применяется технология гидропоники, будут создаваться на богарных (неорошаемых) землях во всех регионах страны, в том числе с привлечением иностранных инвестиций.

Решение направлено на увеличение производства свежей плодоовощной продукции в стране.

Документом предусмотрено внедрение соответствующих направлений и учебных модулей в вузах и колледжах. Кроме того, будут предлагаться курсы обучения основам ведения предпринимательства в тепличном хозяйстве.

Тепличным комплексам, созданным по технологии гидропоники, планируется предоставить налоговые и таможенные льготы до конца 2021 года.

Текст: «Газета.uz»      960
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 12:37

Видео. Павел Георганов: «Работа в сфере услуг — лучшая школа жизни»

Сегодня, 11:41

Погибшие в пожаре в Колпино оказались жителями одного района Хорезма

Сегодня, 11:39

Врачи Узбекистана на чемпионате мира по футболу одолели Англию

Вчера, 20:10

Учрежден нагрудный знак «Гордость махалли»

Вчера, 19:51

Ввод загранпаспортов может начаться с 2019 года

Вчера, 19:21

Татьяна Гуськова покинула Минфин в связи с выходом на пенсию

Вчера, 18:26

Жан-Клод Ван Дамм и Джефф Монсон прибудут в Ташкент в сентябре

Вчера, 17:12

Посольство Узбекистана участвует в расследовании причин пожара в Санкт-Петербурге

Популярное

В Узбекистане решено вводить заграничные паспорта

«Красивые» автомобильные номера будут доступны через аукцион

Функции техосмотра легковых авто перейдут к предпринимателям

Регистрацию доверенности на авто в ГСБДД отменят