В Узбекистане намерены развивать гидропонику

Тепличные комплексы с применением технологии гидропоники планируется построить во всех регионах.

В Узбекистане будут развивать тепличные комплексы с применением технологии гидропоники (метод выращивания растений на искусственных средах без почвы). Проект постановления Президента об этом опубликован для обсуждения.

Планируется, что тепличные комплексы, в которых применяется технология гидропоники, будут создаваться на богарных (неорошаемых) землях во всех регионах страны, в том числе с привлечением иностранных инвестиций.

Решение направлено на увеличение производства свежей плодоовощной продукции в стране.

Документом предусмотрено внедрение соответствующих направлений и учебных модулей в вузах и колледжах. Кроме того, будут предлагаться курсы обучения основам ведения предпринимательства в тепличном хозяйстве.

Тепличным комплексам, созданным по технологии гидропоники, планируется предоставить налоговые и таможенные льготы до конца 2021 года.