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Фото: «Газета.uz»

Ташкент примет конференцию ОБСЕ по СМИ

19-я Центральноазиатская конференция ОБСЕ по СМИ пройдет в Ташкенте в октябре. Узбекистан принимал эту конференцию 15 лет назад.

Сегодня, 02:16   Общество  

Ташкент после 15-летнего перерыва вновь примет Центральноазиатскую конференцию средств массовой информации, ежегодно организуемую Бюро представителя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ. 19-й по счету форум, тема которого — «Открытая журналистика в Центральной Азии», состоится в столице Узбекистана 18−19 октября.

Ожидается, что в конференции примут участие порядка 80 журналистов, представителей правительств, организаций гражданского общества, академической среды и международных экспертов, которые обсудят вопросы, связанные со свободой СМИ в регионе.

Среди тем на повестке дня — тенденции в распространении информации, вызовы, связанные с развитием цифровой и мобильной среды, а также защита свободы СМИ и борьба с языком вражды в медиа.

Центральноазиатские конференции СМИ ОБСЕ проводятся ежегодно в одной из столиц стран региона. Предыдущая, 18-я конференция проходила в Вене.

Ташкент принимал 4-ю конференцию в 2002 году, ее темой была «Свобода СМИ и коррупция».

Текст: «Газета.uz»      272
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