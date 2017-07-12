Samsung представила новые модели телевизоров Smart TV

7 июля компания Samsung Elecronics представила новые модели Smart TV 5-й и 6-й серии, впервые произведенные в Узбекистане совместно со стратегическим партнером Artel. На презентации были раскрыты многочисленные возможности продуктов 5-й серии c диагональю от 43 до 55 дюймов и изогнутого телевизора 6-й серии (Curved TV).

«Модели 5-й и 6-й серии — это реализация сложных процессов в простом решении, шаг на сближение с потребителем, и наше стремление создать комфорт для каждого даже в вопросах инновационных технологий», — заявил глава представительства Samsung Electronics в Узбекистане Шин Вун Мин.

Что важно, новые модели телевизоров, произведенных в Узбекистане, стоят заметно дешевле импортированных. Так Samsung SmartTV пятой серии с диагональю 43″ стоит 5,419 млн сумов, с диагональю 49″ — 6,907 млн сумов, с диагональю 55″ — 9,563 млн сумов, а модель шестой серии с изогнутым дисплеем и диагональю 55″ обойдется покупателю в 10,094 млн сумов. Разрешение всех экранов — 1920×1080 пикселей, однако у экранов с диагональю 55″ частота обновления составляет 800 Гц против 400 Гц у предыдущих моделей.

Первое знакомство

Чем Smart TV отличается от обычного телевизора — этим вопросом наверняка задается большинство потребителей. Проще говоря, Smart TV или «умный» телевизор — это ТВ, который напрямую подключен к интернету и поддерживает множество интерактивных сервисов и возможностей.

И компания Samsung Electronics, являясь одной из родоначальниц технологии Smart TV, заслуженно занимает на рынке «умных» телевизоров лидирующие позиции. Благодаря многолетнему опыту интерфейс телевизоров Samsung Smart TV детально проработан и интуитивно понятен: освоиться с ним сможет любой владелец смартфона.

Управлять Smart TV можно с помощью обычного пульта, приложения для смартфона/планшета, и даже с помощью голоса на различных языках. Сразу после включения пользователя приветствует интерфейс SmartHub. Он напоминает экран рабочего стола на компьютере, но вместо ярлыков на экране расположены иконки виджетов и приложений.

«Samsung Smart TV — это ваши возможности не будущего, а уже настоящего. Поэтому наши телевизоры вы сможете взять в кредит на выгодных условиях. Обо всех технических возможностях моделей вам расскажут наши сотрудники, а при покупке телевизоров вы всегда сможете получить полную консультацию от продавцов», — отметил Шин Вун Мин.

Функция Smart TV в телевизорах Samsung оправдывает свое название

Зачастую владельцы телевизоров на платформе Smart TV не знают всех ее возможностей, ограничиваясь просмотром эфирного ТВ или изредка смотрят фильмы в интернете.

Именно поэтому так важно разобраться, какие возможности предоставляет Samsung Smart TV и насколько эти преимущества могут перевернуть привычный способ потребления контента.

Просмотр медиафайлов с USB-носителей или по сети

Возможность воспроизведения различных медиафайлов с USB-носителей или по сети уже давно стала привычной для многих покупателей. Телевизоры Samsung легко справляются с практически любыми файлами, находящимися на внешних носителях или DLNA-серверах в сети. Фирменная платформа Samsung Smart TV превращает «обычное устройство для просмотра телеканалов» в мощный мультимедийный центр с прямым выходом на большие объемы медиаконтента в интернете.

Безграничные возможности для общения

Установка специально разработанных программ из магазина приложений Samsung Apps превращает телевизор в своеобразную точку связи для общения в социальных сетях, обмена и потребления информации. Теперь прямо через телевизор можно обсудить в Сети просмотренный фильм или оставить комментарий в блоге. Прямо во время просмотра видео можно общаться с друзьями через сервисы Facebook или Google Talk. А функция Connect Share Movie превращает Samsung Smart TV в настоящий киноцентр.

Управление со смартфона

Функция «второй экран» позволяет управлять телевизором прямо со смартфона, что расширяет возможности центра развлечений для разных поколений.

Быстрота и безопасность

Благодаря мощному 4-ядерному процессору Quad Core отклик на команды в Smart TV стал еще быстрее, а приложения запускаются почти мгновенно. Операционная система Tizen — это безопасная и доверенная платформа, которая надежно шифрует данные и может удаленно управлять различными мобильными устройствами. Кроме того, Tizen поддерживает популярный на сегодня сервис VOD (потоковое видео по запросу).

Бонус от AllPlay

Для покупателей из Узбекистана Samsung встроила в телевизор приложение AllPlay, которое позволяет просматривать каналы IPTV в цифровом формате, а также различные фильмы и сериалы прямо из интернета. Приятный бонус: при покупке телевизора каждый потребитель получает бесплатную годовую подписку на сервис AllPlay.

Помимо этого, у Smart TV Samsung есть в активе такие сервисы, как Play, Stream, Zoomby, Tvigle, IVI, TVZavr, Omlet. Также в нем доступны новостные и информационные каналы и развлекательные каналы с играми и мультфильмами для детей.

Основной принцип компании Samsung Electronics: «Вдохновляй мир, твори будущее». Это видение является основой стремления компании добиться лидерства в сфере инновационных технологий. И новые модели Smart TV стали очередным успешным шагом к этому.

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