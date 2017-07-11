Участок автодороги М-39 через Казахстан открыт

Участок дороги М-39 между Ташкентом и Самаркандом, пролегающий через Казахстан, вновь открыт.

Первые автомобили поехали 11 июля по вновь открытому через Мактааральский район Казахстана участок автодороги М-39 между Ташкентом и Самаркандом. Об этом сообщила программа «Ахборот» телеканала «Узбекистан».

В этот день начали функционировать расположенные на узбекско-казахстанской государственной границе автодорожные пункты пропуска «Малик» («Сырдарья») и «Ок олтин» («Целинный»).

Участок М-39 протяженностью около 25 км, проходящий по территории соседней республики, был закрыт в 2006 году. Его открытие состоялось благодаря договоренностям руководителей двух стран.

В церемонии открытия дороги приняли участие вице-премьер Узбекистана Улугбек Розукулов, хоким Сырдарьинской области Гофуржон Мирзаев и другие официальные лица. С казахстанской стороны присутствовали вице-министр по инвестициям и развитию Казахстана Роман Скляр, аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев, посол Казахстана в Ташкенте Ерик Утембаев и другие.

Инфографика: «Газета.uz».

Напомним, согласно постановлению Президента Узбекистана от 26 апреля, открытие трассы должно было состояться 15 мая, но эта дата была перенесена. По дороге разрешен проезд только легкового автотранспорта, пропуск грузов и товаров в коммерческих целях запрещен.

Граждане Узбекистана, следующие через Махтааральский район безостановочным транзитом, будут пропускаться в упрощенном порядке — без проставления пограничных отметок. Необходимы удостоверяющие личность документы, дающие право на пересечение государственной границы.

Пограничный контроль в отношении граждан Узбекистана, следующих в направлении Казахстана в нетранзитных целях, а также граждан Казахстана осуществляется в установленном законодательством порядке и согласно международным договорам Узбекистана.

Таможенный контроль осуществляется в упрощенном порядке, без заполнения таможенных деклараций, регистрации и таможенного досмотра транспортных средств, но с их обязательным визуальным осмотром.