Два пункта пропуска на границе с Казахстаном откроются 15 мая

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Автодорожные пункты пропуска «Ок олтин» и «Малик» на узбекско-казахстанской государственной границе должны начать функционировать с 15 мая. Это предусмотрено постановлением Президента Узбекистана от 26 апреля, сообщил «Газете.uz» источник в правительстве.
Данные пункты пропуска, расположенные на трассе M-39, соединяющей коротким путем Ташкент с Самаркандом, будут использоваться только для проезда легкового автотранспорта. Пропуск грузов и товаров в коммерческих целях через эти пункты запрещен.
Пограничный контроль в отношении граждан Узбекистана, следующих в направлении Казахстана в нетранзитных целях, а также граждан Казахстана будет осуществляться в установленном законодательством порядке и согласно международным договорам Узбекистана.
Что касается граждан Узбекистана, следующих безостановочным транзитом по территории Махтааральского района Южно-Казахстанской области, то они будут пропускаться в упрощенном порядке — без проставления пограничных отметок. При этом в обязательном порядке будет осуществляться проверка документов, удостоверяющих личность, дающих право на пересечение государственной границы.
Таможенный контроль в двух пунктах пропуска будет также осуществляться в упрощенном порядке, без заполнения таможенных деклараций, регистрации и таможенного досмотра транспортных средств, но с их обязательным визуальным осмотром.
Граждане, пересекающие границу, не освобождаются от обязанности соблюдать требования таможенного законодательства.
Автодорога М-39, проходящая через Мактааральский район, была закрыта в 2006 году.
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Комментарии
Наконец то. Очень хорошая новость.