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Два пункта пропуска на границе с Казахстаном откроются 15 мая

Граждане Узбекистана, следующие через Махтааральский район Казахстана без остановки, будут пропускаться в упрощенном порядке.

Сегодня, 09:01   Экономика  

Автодорожные пункты пропуска «Ок олтин» и «Малик» на узбекско-казахстанской государственной границе должны начать функционировать с 15 мая. Это предусмотрено постановлением Президента Узбекистана от 26 апреля, сообщил «Газете.uz» источник в правительстве.

Данные пункты пропуска, расположенные на трассе M-39, соединяющей коротким путем Ташкент с Самаркандом, будут использоваться только для проезда легкового автотранспорта. Пропуск грузов и товаров в коммерческих целях через эти пункты запрещен.

Пограничный контроль в отношении граждан Узбекистана, следующих в направлении Казахстана в нетранзитных целях, а также граждан Казахстана будет осуществляться в установленном законодательством порядке и согласно международным договорам Узбекистана.

Что касается граждан Узбекистана, следующих безостановочным транзитом по территории Махтааральского района Южно-Казахстанской области, то они будут пропускаться в упрощенном порядке — без проставления пограничных отметок. При этом в обязательном порядке будет осуществляться проверка документов, удостоверяющих личность, дающих право на пересечение государственной границы.

Таможенный контроль в двух пунктах пропуска будет также осуществляться в упрощенном порядке, без заполнения таможенных деклараций, регистрации и таможенного досмотра транспортных средств, но с их обязательным визуальным осмотром.

Граждане, пересекающие границу, не освобождаются от обязанности соблюдать требования таможенного законодательства.

Автодорога М-39, проходящая через Мактааральский район, была закрыта в 2006 году.

Текст: «Газета.uz»      11 343

Комментарии

  • Дядя Гоша 01 мая 2017 10:23

    Наконец то. Очень хорошая новость.


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