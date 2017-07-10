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Фото: Ёлкин Шамсиддинов / УзА

«Моя мечта — создать достойные условия жизни для всех» — Президент

Президент посетил строительство новых домов на массиве Сергели-6 в Ташкенте.

Сегодня, 21:21   Политика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 июля осмотрел строительство новых домов на массиве Сергели-6 Ташкента, сообщило УзА.

В соответствии с постановлением главы государства от 22 ноября 2016 года, в 2017—2020 годах в городах Узбекистана намечено построить 945 многоэтажных домов, в том числе 191 многоэтажный дом в 2017 году. 102 из них возводятся в столице.

В Сергелийском районе строительные работы ведутся на трех площадках. Ключи от квартир в 66 семиэтажных домах на массиве Сергели-6 будут вручены хозяевам в преддверии 26-летия независимости страны. Новым жильем будут обеспечены более 2500 семей. На других площадках строятся еще 36 домов.

Дополнительно предусмотрено построить школы, дошкольные образовательные учреждения, зоны отдыха, поликлиники, автомобильные стоянки и другие объекты инфраструктуры.

Президент побывал в одном из строящихся домов и ознакомился с создаваемыми в нем условиями.

Программа «Ахборот» телеканала «Узбекистан» в своем сюжете привела такие слова Президента: «У меня есть мечта, чтобы мы смогли создать для всех достойные условия жизни».

Руководитель страны также ознакомился с перспективными планами по комплексному развитию Сергелийского района.

Текст: «Газета.uz»      2 768
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