Глава Союза молодежи назначен госсоветником Президента и сенатором

Указами Президента Шавката Мирзиёева от 5 июля руководитель Союза молодежи Узбекистана Кахрамон Куранбаев назначен государственным советником Президента по вопросам молодежной политики и членом Сената Олий Мажлиса. Документы опубликованы на сайте главы государства.

Кахрамон Куранбаев, ранее работавший заместителем государственного советника Президента по взаимодействию с общественными и религиозными организациями, был избран главой Союза молодежи (бывшее движение молодежи «Камолот») 30 июня.

О том, что председатель центрального совета союза должен одновременно являться госсоветником Президента и сенатором, заявил выступивший в этот день на съезде молодежной организации Шавкат Мирзиёев.

Глава государства также сообщил, что руководители Каракалпакского совета, а также областных, районных и городских отделений Союза молодежи будут являться советниками по молодежной политике, соответственно, председателя Жокаргы Кенеса Каракалпакстана и хокимов.