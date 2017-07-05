РУ O`Z ЎЗ
6 июля, Четверг Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Кахрамон Куранбаев.

Фото: Международный пресс-клуб

Глава Союза молодежи назначен госсоветником Президента и сенатором

Глава Союза молодежи Кахрамон Куранбаев назначен госсоветником Президента и членом Сената.

Вчера, 23:14   Политика  

Указами Президента Шавката Мирзиёева от 5 июля руководитель Союза молодежи Узбекистана Кахрамон Куранбаев назначен государственным советником Президента по вопросам молодежной политики и членом Сената Олий Мажлиса. Документы опубликованы на сайте главы государства.

Кахрамон Куранбаев, ранее работавший заместителем государственного советника Президента по взаимодействию с общественными и религиозными организациями, был избран главой Союза молодежи (бывшее движение молодежи «Камолот») 30 июня.

О том, что председатель центрального совета союза должен одновременно являться госсоветником Президента и сенатором, заявил выступивший в этот день на съезде молодежной организации Шавкат Мирзиёев.

Глава государства также сообщил, что руководители Каракалпакского совета, а также областных, районных и городских отделений Союза молодежи будут являться советниками по молодежной политике, соответственно, председателя Жокаргы Кенеса Каракалпакстана и хокимов.

Текст: «Газета.uz»      3 235

Материалы по теме

Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Вчера, 20:28

Президент назначил нового министра ЖКО

Вчера, 20:23

Бесценные источники нашей культуры. О рукописях в библиотеках Великобритании

Вчера, 20:09

Глава УзААРТ освобожден от должности

Вчера, 19:46

Позиция Узбекистана по гидросооружениям в регионе не изменилась — глава МИДа

Вчера, 19:15

Посольство Узбекистана откроется в Астане

Вчера, 18:28

«Вопрос о возобновлении членства в ОДКБ не стоит» — Абдулазиз Камилов

Вчера, 18:05

Выпускникам школ предоставлено право самим решить, где продолжать учебу

Вчера, 16:14

Узбекистан готов принять Human Rights Watch и другие организации — глава МИДа

Популярное

ГУВД Ташкента назвало неплательщиков алиментов в розыске

Ташкент-Алматы: поезд дружбы (+фото)

Фото: Ремонт Малой кольцевой в Ташкенте

Мэр Сеула впервые посещает Ташкент