В 2017 году отношения Узбекистана и Казахстана становятся близкими как никогда. Никита Макаренко отправился из Ташкента в Алматы на новом поезде, связывающем две страны. Эксклюзивно: подробная информация для путешественников, фотографии и инфографика.

Дорогие ташкентцы! Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что мы живем в настоящем приграничном городе? Думаю, что нет. Несмотря на то, что Ташкент действительно находится в 3,5 км от границы с Казахстаном, в повседневной жизни это соседство не ощущается никак.

Автомобиль с казахским номером трудно встретить на улице. Толпы казахстанских туристов не попадаются на Чорсу и Хастимаме. Лишь редкая плитка шоколада «Казахстан» на полке магазина напомнит о нашем северном соседе.

Вот картинка для сравнения. Попробуйте догадаться сами, где спутниковый снимок границы США и Мексики по реке Рио-Гранде, а где — Казахстана и Узбекистана по реке Келес.

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Очевидно, что здесь есть огромный простор для развития. И меня очень радует, что в этом году мы увидели политическую волю для сближения двух стран.

Лучшими символами этого процесса стали запуск поезда «Ташкент-Алматы» и грядущее открытие проезда по участку трассы М39 по пути из Ташкента в Самарканд. Атмосфера недоверия и закрытости, некогда существовавшая в отношениях наших стран, постепенно рассеивается.

Испанский идальго в казахской степи

Запуск прямого поезда «Ташкент-Алматы», который состоялся 22 марта, — это поистине историческое событие. Если отбросить дорогостоящий самолет, то раньше бюджетное путешествие в Алматы было для жителей нашей страны не очень комфортным: пеший переход через границу, затем небезопасный ночной автобус.

Теперь же можно после обеда сесть в Ташкенте на чудесный, современный поезд «Тальго-Тульпар» (родной брат нашего «Афросиаба») и уже рано утром оказаться в Алматы. Кстати, с 2011 года поезда «Тальго-Тульпар» производятся в Астане, на совместном предприятии «Казакстан темир жолы» и испанской Patentes Talgo.

Чтобы читатели «Газеты.uz» получили самую подробную информацию о поезде, я решил протестировать его и отправиться в небольшое путешествие. Сразу предупрежу: поезд мне понравился, и все впечатления честные. Это не реклама компании «Казакстан темир жолы», и конструктивная критика тоже будет.

В сидячем вагоне пассажиры размещаются, как в самолете. Кресла достаточно удобные, для ног много пространства. Но провести в них ночь — непростая задача, которая смягчается лишь дешевизной билета.

Сидячий вагон поезда «Ташкент-Алматы». Фото: Никита Макаренко / «Газета.uz».

Классический плацкартный вагон здесь отсутствует, зато есть более удобное купе. У вас будет система кондиционирования и электричество 220 V, но придется делить пространство со случайными пассажирами.

Купе поезда «Ташкент-Алматы». Фото: Никита Макаренко / «Газета.uz».

Идеальный вариант для семейной пары — люкс, или СВ по-старому. Просто двухместное купе.

Купе люкс поезда «Ташкент-Алматы». Фото: Никита Макаренко / «Газета.uz».

И самый роскошный вариант — купе «гранд-класс» с отдельным туалетом, душевой и телевизором. Таких купе в поезде всего три, причем одно из них рассчитано на людей с ограниченными возможностями.

Купе «гранд-класс» поезда «Ташкент-Алматы». Фото: Никита Макаренко / «Газета.uz».

Санузел купе «гранд-класс» поезда «Ташкент-Алматы». Фото: Никита Макаренко / «Газета.uz».

В поезде есть бар и ресторан. До 22:00 можно поесть что-нибудь из европейских или казахских блюд. Есть алкоголь и кофе из кофемашины. Цены в ресторане нельзя назвать слишком либеральными (в среднем ужин на человека обойдется в 10−15 долларов), но сервис и качество еды весьма достойны.

Вагон-ресторан поезда «Ташкент-Алматы». Фото: Никита Макаренко / «Газета.uz».

Бар поезда «Ташкент-Алматы». Фото: Никита Макаренко / «Газета.uz».

В поезде отсутствует надоевшая всем «романтика»: туалетом можно пользоваться в любое время, вместо безумных советских нагревательных приборов есть современные кулеры с бесплатной холодной и горячей водой, а проводники в большинстве — мужчины.

Начальник поезда «Ташкент-Алматы» Галымжан Алибеков. Фото: Никита Макаренко / «Газета.uz».

Поезд «Ташкент-Алматы» едет медленнее аналогичного ему «Афросиаба», который на отрезке между Янгиером и Джизаком разгоняется до 230 км/ч.

«Поезд развивает на отдельных участках максимальную скорость в 140 км/ч. Средняя скорость движения — 100−120 км/ч. Проблема скорости в качестве дороги. Из-за климатических особенностей и резких перепадов температуры очень трудно создать скоростные железнодорожные пути. Но работы по модернизации идут», — сказал «Газете.uz» бортовой механик поезда Нурбек Бекбаев.

Будет здорово, если в будущем поезд сможет выйти на максимальную скорость, тогда время в пути сократится процентов на тридцать. А теперь перейдем к критике. Буду рад, если смогу привлечь внимание к некоторым проблемам, и путешествие поездом «Ташкент-Алматы» станет еще комфортнее.

Билеты и расписание

Если вы пойдете в центральную кассу на вокзале «Ташкент», то, скорее всего, столкнетесь с большими очередями и отсутствием точной информации. Пассажиры жалуются в социальных сетях на непрозрачную систему тарифов, сборов и скидок. Возникают затруднения с покупкой билетов купе «гранд-класс», которые отсутствуют в продаже по разным причинам.

Билеты можно приобрести и на сайте «Узбекистон темир йуллари». Я так и поступил. Будьте готовы к тому, что вам понадобится аккаунт на сайте ID.uz и сумовая пластиковая карточка. Купленный билет является электронным, его можно распечатать и идти сразу в поезд. Но иностранный турист купить эти билеты онлайн не сможет, так как карточки у него нет.

«Заполняемость поезда на уровне 70%. Он рассчитан на 425 человек. На рейс 30 мая в Ташкенте сели 294 человека, из них примерно 250 — граждане Узбекистана. Какой-то процент людей сядет по пути — в Шымкенте и Таразе. Нужно, чтобы поезд ходил чаще. Пока расписание не слишком удобно для пассажиров», — сказал «Газете.uz» проводник поезда Рысбек Утемисов.

Он прав. Обычно деловая или гостевая поездка продолжается три-четыре дня, так как при нахождении до пяти дней на территории Казахстана граждане Узбекистана могут не регистрироваться. Если выезжать на поезде во вторник, а возвращаться в субботу, то получится пять дней, и на практике казахские пограничники требуют в таком случае предъявить регистрацию. Если выезжать в воскресенье, то ближайший поезд будет или в понедельник вечером (этого недостаточно) или только в субботу.

Расписание не соответствует нуждам путешественников, которые хотят посетить Казахстан с кратковременным визитом.

Таможенный досмотр

Многие не любят международные поезда из-за утомительной и долгой процедуры досмотра на границе между Казахстаном и Узбекистаном. Я слышал большое количество скептических мнений о том, что поезд «Ташкент-Алматы» будет успешным. Аргумент — изнурительная процедура досмотра.

Давайте посмотрим на практике. Согласно расписанию поезда, на узбекистанском пограничном посту «Келес» запланирована остановка в 50 минут. 30 мая поезд прибыл на пост в 15.37. Отправился с поста состав в 17.31, таким образом, проведя там не 50 минут, а почти 2 часа.

На казахский пост «Сарыагаш» поезд прибыл в 17.44, а тронулся в 18.19. Здесь запланирована стоянка в 30 минут, в итоге для досмотра потребовалось 35 минут.

«Газета.uz» обратилась в Государственный таможенный комитет Узбекистана, чтобы узнать о причинах часовой задержки на посту «Келес». В ГТК ответили, что во время досмотра у неназванных пассажиров вагона №7 не оказалось документов для вывоза ребенка за границу. Поезд был задержан на дополнительное время для выяснения обстоятельств и возможной защиты прав ребенка.

Охотно верю, что подобная безалаберность по отношению к документам действительно могла быть. Надеюсь, что другие рейсы поезда выполняются строго по расписанию.

Сам процесс пограничного контроля для пассажиров проходит достаточно быстро. В вагоне прохладно, выходить наружу не нужно. Сотрудники пограничной службы собирают документы, а затем возвращают их уже со штампами. Мой багаж не досматривали ни на казахской, ни на узбекской стороне, ограничившись устной беседой.

Ресторан

Ресторан — радость для усталого путника. Но только воспользоваться им будет трудно. Все продается исключительно за наличные тенге (никаких долларов, сумов, Visa и MasterCard). Учитывая, что легально в Узбекистане тенге не продаются, в голове появляются философские вопросы.

Можно, конечно, во время остановки в Шымкенте выбежать на перрон и попытаться поменять деньги в обменном пункте за зданием вокзала. Но на это у вас будет ровно 15 минут. Впрочем, не отчаивайтесь. Как говорят на авторынке в Сергелях: «Вариант бор!»

В определенное время на казахской территории в поезд подсядет «меняла» с большой спортивной сумкой. У него-то вы и сможете обменять сумы и доллары на тенге, чтобы таки попить поездного чайку. Курс нормальный. Я не берусь судить, насколько эти операции соответствуют законам Казахстана, но на момент поездки ресторан был доступен только так.

Мелочи жизни

Я с трудом засыпаю при посторонних шумах и свете, и думаю, что я не один такой. Предупреждаю сотоварищей по несчастью: в купе достаточно громко. Шумоизоляция у поезда прекрасная, и грохота шпал и рельс практически не слышно. Но именно из-за хорошей изоляции поездку будет сопровождать постоянный низкочастотный гул колес.

Еще одна беда: синие светодиоды. Их в купе минимум четыре. Они очень яркие и не отключаются. Судя по тому, что на жалобу проводники прибегают с пластырем и заклеивают их, они много кому испортили сон. Хотя, если вы мгновенно засыпаете в любых условиях, вам будет все равно.

Система кондиционирования работает хорошо. Очень хорошо. Так хорошо, что ее придется затыкать подушкой, иначе нужно спать в куртке «Аляска», особенно на верхней полке. Впрочем, об этой проблеме знают проводники и пытаются своеобразно контролировать ситуацию, то включая, то выключая систему. Когда система выключается, группа почитающих свежий воздух пассажиров (окна не открываются) начинает жаловаться. А когда включается — начинают скандал те, кому вечно «дует».

Поезд «Ташкент-Алматы» на вокзале Алматы-2. Фото: Никита Макаренко / «Газета.uz».

В итоге, по соотношению цена/качество поезд «Ташкент-Алматы» сегодня является самым комфортным и доступным способом попасть в гости друг к другу. С ним вы забудете про очереди на границах, ужасы ночного сидения в автобусе и «санитарные остановки».

Кстати, со 2 июня по 25 августа действует еще один поезд: «Самарканд-Ташкент-Астана». В пути поезд проводит почти 36 часов. Он призван обслуживать гостей выставки Expo-2017, которая проходит в столице Казахстана. Но я надеюсь, что и после ее завершения будет рассмотрен вопрос о сохранении железнодорожного сообщения между двумя столицами.

Возвращение Большого Узбекского тракта

Еще одно историческое событие, которое должно произойти вот-вот, принесет радость автомобилистам. Постановлением Президента Узбекистана Шавката Мирзиеёва от 15 мая предусмотрено открытие пунктов «Ок олтин» и «Малик» на трассе М39, соединяющей Ташкент с Самаркандом. На них не будут проставляться штампы, а транспортное средство будет лишь визуально осматриваться. Это позволит сократить для узбекистанских водителей путь на 23 км.

Впрочем, не торопитесь. Пограничные посты еще не заработали. В Государственном таможенном комитете в середине июня «Газете.uz» объяснили, что с узбекской стороны созданы все необходимые условия для функционирования пунктов пропуска. Но с казахской стороны еще не завершены необходимые законодательные процедуры.

22 июня Сенат Казахстана ратифицировал изменения в Протокол о пунктах пропуска через казахстанско-узбекскую государственную границу. Осталось дождаться вступления измененного протокола в силу. 3 июля агентство «Казинформ» сообщило, что таможенные органы двух стран достигли договоренности об открытии дороги М39 в июле. Также было принято решение о том, что пункты пропуска «С. Наджимов / Казыгурт» и «Навои / Капланбек» будут работать 24 часа в сутки. Точная дата вступления изменений в силу, не называется.

На своих двоих

Новшества ожидают нас в 2017 году и на пунктах пропуска на границе Узбекистана и Казахстана. В Ташкентской области их имеется четыре.

Согласно упомянутому выше межгосударственному протоколу, посты «Навои» и «С. Наджимов» (в народе — «Майский») станут круглосуточными, международными и будут принимать все типы автотранспорта. Как сообщили «Газете.uz» в ГТК, с узбекской стороны изменение статуса уже произошло. Теперь, как и в случае с трассой М-39, дело за казахстанской стороной.

Новый режим работы постов — это хорошо, но изменилось ли отношение сотрудников к людям? Стали они дружелюбнее на волне потепления отношений? Чтобы это проверить, я пересек границу из Казахстана в Узбекистан на постах «Жибек Жолы» и «Гишткуприк» 2 июня.

По моим ощущениям, на казахстанской стороне порядка стало значительно больше. В прежние годы я лично испытывал на себе попытки превышения служебных полномочий со стороны отдельных сотрудников пограничной службы Казахстана. В этот раз все прошло очень быстро и профессионально. На прохождение поста «Жибек Жолы» я потратил ровно восемь минут, зайдя в здание в 10.51 и покинув его в 10.59. Поистине рекорд!

Со стороны Узбекистана быстрое прохождение осложнилось большой очередью сезонных рабочих, примерно человек 300. Из разговоров с путешественниками выяснилось, что такое скопление людей встречается редко, в основном по утрам. Видимо, это связано с прибытием нескольких автобусов одновременно.

В отличие от опыта моих предыдущих посещений узбекско-казахской границы, на посту «Гишткуприк» работало не менее шести окошек паспортного контроля, и в целом сотрудники действительно старались работать очень быстро. Несмотря на огромную очередь, благодаря их профессионализму пост удалось пройти за 35 минут: в здание я зашел в 10.00 по местному времени, а покинул его в 10.35.

Внешняя политика по-соседски

Пока в разных частях мира страны стараются отгородиться друг от друга стенами и вводят все новые и новые визовые ограничения, динамика отношений Казахстана и Узбекистана не может не радовать.

Нужно и дальше развивать дешевый и удобный межгосударственный транспорт, упрощать прохождение границ и изводить лишнюю бюрократию.

В хорошем городе жители не закрывают двери друг от друга, а в гости ходят без спроса.

«Газета.uz» благодарит за помощь в подготовке материала пресс-службу посольства Казахстана, представительство «Казакстан темир жолы» в Узбекистане, начальника поезда «Ташкент-Алматы» Галымжана Алибекова и Государственный таможенный комитет Узбекистана.