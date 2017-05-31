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Фото: Юрий Корсунцев / «Газета.uz»

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Поезд «Самарканд-Астана» будет действовать летом

Поезд «Самарканд-Астана», приуроченный к выставке EXPO-2017, будет курсировать до 25 августа.

Сегодня, 10:07   Экономика  

АО «Узбекистон темир йуллари» открывает рейс из Самарканда в Астану на период со 2 июня по 25 августа, сообщила компания «Узжелдорпасс». Поезд запускается в связи проведением международной выставки EXPO-2017 в Казахстане.

Рейс будет совершаться по пятницам. Время отправления из Самарканда — 3:46, из Ташкента — 8:20. Прибытие в Астану — в 17:22. Обратно из Астаны поезд будет отправляться в 19:16 по субботам.

Текст: «Газета.uz»      1 084

Комментарии

  • Xurshid Xashimov 31 мая 2017 10:17

    хорошая новость!


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