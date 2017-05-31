Поезд «Самарканд-Астана» будет действовать летом

Поезд «Самарканд-Астана», приуроченный к выставке EXPO-2017, будет курсировать до 25 августа.

АО «Узбекистон темир йуллари» открывает рейс из Самарканда в Астану на период со 2 июня по 25 августа, сообщила компания «Узжелдорпасс». Поезд запускается в связи проведением международной выставки EXPO-2017 в Казахстане.

Рейс будет совершаться по пятницам. Время отправления из Самарканда — 3:46, из Ташкента — 8:20. Прибытие в Астану — в 17:22. Обратно из Астаны поезд будет отправляться в 19:16 по субботам.