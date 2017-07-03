Шавкат Мирзиёев направил России соболезнования в связи с ДТП в Татарстане

Фото: mchs.gov.ru
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Президенту России Владимиру Путину в связи с дорожно-транспортным происшествием в Татарстане.
«С чувством глубокой скорби и печали воспринял весть о многочисленных человеческих жертвах и пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса в Татарстане», — говорится в послании.
Шавкат Мирзиёев передал слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.
В ночь на 2 июля в 9 км от города Заинск Татарстана произошло ДТП с участием грузового автомобиля «КамАЗ», который буксировал на жесткой сцепке грузовик MAN, и пассажирского автобуса «Неоплан», с опрокидыванием автобуса на проезжей части с последующим возгоранием. Автобус следовал по рейсовому маршруту «Самара-Ижевск».
В автобусе находились 29 человек. По последним данным, в аварии погибли 14 человек.
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