Вице-премьер возглавил Федерацию коневодства и конного спорта

Фото: НОК
Заместитель премьер-министра Узбекистана, министр сельского и водного хозяйства Зойир Мирзаев избран председателем Федерации коневодства и конного спорта. Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.
На этом посту он сменил Кудратиллу Рафикова, руководившего федерацией с января 2017 года.
Постановлением Президента Узбекистана от 15 июня Федерация конного спорта была переименована в Федерацию коневодства и конного спорта.
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