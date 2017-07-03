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Фото: НОК

Вице-премьер возглавил Федерацию коневодства и конного спорта

Зойир Мирзаев избран председателем Федерации коневодства и конного спорта.

Сегодня, 17:00   Спорт  

Заместитель премьер-министра Узбекистана, министр сельского и водного хозяйства Зойир Мирзаев избран председателем Федерации коневодства и конного спорта. Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

На этом посту он сменил Кудратиллу Рафикова, руководившего федерацией с января 2017 года.

Постановлением Президента Узбекистана от 15 июня Федерация конного спорта была переименована в Федерацию коневодства и конного спорта.

Текст: «Газета.uz»      341

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