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Фото: НОК

В Федерации конного спорта сменилось руководство

Федерации конного спорта Узбекистана избрала новый руководящий состав.

Вчера, 20:12   Спорт  

На отчетно-выборной конференции Федерации конного спорта Узбекистана 24 января был избран новый руководящий состав, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ФКС.

Новым президентом федерации вместо Кахрамона Арипова, руководившего ФКС с 2010 года, стал председатель Федерации профсоюзов Узбекистана Кудратилла Рафиков.

Его заместителями стали Аваз Каримов, Феруз Абдуллаев и Аваз Исмоилов. Должность главного секретаря занял Элдар Анарбаев. Рифкат Мигманов, занимавший пост вице-президента, включен в состав исполнительного комитета федерации.

На мероприятии был заслушан отчет Федерации конного спорта за 2013−2016 годы и намечены цели и задачи на будущее.

Текст: «Газета.uz»      3 428
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