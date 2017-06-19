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Фото: animalsglobe.ru

Создана Федерация коневодства и конного спорта

В Узбекистане займутся разведением племенных, спортивных и служебных лошадей, а также развитием конного спорта.

Сегодня, 13:07   Спорт  

Федерация конного спорта Узбекистана переименована в Федерацию коневодства и конного спорта. Это предусмотрено постановлением Президента от 15 июня о развитии в стране коневодства и конного спорта.

Среди основных задач федерации — организация современных методов выращивания и воспроизводства племенных, спортивных и служебных лошадей, организация национальных конноспортивных соревнований и повышение авторитета отечественного конного спорта, улучшение содержания лошадей и ветеринарного обслуживания, а также расширение сети детских спортшкол, секций и конноспортивных клубов.

При федерации будет создана Республиканская школа тренеров и судей по конному спорту, ветеринаров и ковалей, а на базе Республиканской школы высшего спортивного мастерства по конному спорту будут организованы молодежные и юношеские сборные команды.

Запланировано строительство в Ташкентской области конных заводов — ООО «Узбегим отлари» по разведению и выращиванию лошадей породы Ахалтеке и ООО «Узбек спорт отлари» по разведению спортивных лошадей. Кроме того, в Кашкадарьинской области до 2018 года должен быть построен комплекс по разведению и выращиванию лошадей породы Карабаир.

Центральный ипподром Ташкента в течение 2017−2019 годов будет реконструирован. На его территории будет создан Центр карантина лошадей и ветеринарии.

Текст: «Газета.uz»      1 971
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