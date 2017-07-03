Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Германии

Флаг Германии.
Фото: flickr.com/photos/tjuel
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру в связи с аварией пассажирского автобуса в федеральной земле Бавария, приведшей к жертвам.
«С чувством глубокой скорби и печали воспринял весть о многочисленных человеческих жертвах и пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса в федеральной земле Бавария», — отмечается в послании.
«Примите мои искренние соболезнования и прошу передать слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в нем.
Утром в понедельник на шоссе А9 автобус столкнулся с грузовиком, после чего загорелся. В автобусе находились 46 пассажиров и двое водителей. Погибли 18 человек, в том числе водитель автобуса.
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