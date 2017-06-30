Гимнастки Узбекистана завоевали 16 медалей на чемпионате Азии

Женская сборная Узбекистана завоевала семь медалей на IX чемпионате Азии по художественной гимнастике среди взрослых, прошедшего 24−27 июня в Астане (Казахстан).

Как сообщила пресс-служба Азиатского гимнастического союза, представительницы Узбекистана сначала отличились в командных состязаниях — «серебро» в упражнении с пятью обручами. В индивидуальном многоборье Анастасия Сердюкова удостоилась трех золотых медалей в многоборье (71,650), в упражнениях с булавами (18,050) и лентой (17,750). Сабина Ташкенбаева в многоборье стала бронзовым призером (65,600), а также двух серебряных наград в дисциплинах с булавами (17,200) и лентой (16,400).

Параллельно в Астане состоялось континентальное первенство среди юниорок. Гимнастки Узбекистана пополнили копилку на восемь медалей.

В групповых упражнениях они заняли второе место в упражнениях с 5 лентами (14,850), а в дисциплине с 10 булавами — третье (14,850).

В индивидуальной программе соревнований Тахмина Икромова удостоилась «серебра» в многоборье (61,900) и золотых наград в финалах упражнений с мячом (15,050) и лентой (15,300). В дисциплине с обручем узбекистанка выиграла серебряную награду (15,000). Лола Закирова поднялась на высшую ступень пьедестала по итогам упражнений с булавами, в дисциплине с мячом заняла второе место (14,600).