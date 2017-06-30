Глава Минздрава рассказал о реформе медицинского образования

Сокращение срока обучения, отказ от ряда предметов и целевой прием студентов ускорят выпуск новых кадров и повысят их качество.

Министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов рассказал о начатой в стране реформе медицинского образования. Интервью с ним опубликовано на сайте Минздрава.

«Постановление Президента „О мерах по дальнейшему реформированию системы медицинского образования в Республике Узбекистан“ начинает новый этап в данном направлении», — отметил министр. Документ направлен на решение вопросов нехватки медицинских кадров и определяет новые сроки обучения.

Проведенное изучение реального положения дел в регионах страны показало наличие несоразмерности в обеспечении кадрами первичной системы здравоохранения: «Общее количество врачей в стране составляет 72 тысячи, на каждые 10 тысяч населения приходится 23,5 врача. В 7 высших медицинских образовательных учреждениях и их региональных филиалах каждый год готовятся более 2000 врачей».

«Семилетний срок обучения в бакалавриатуре (лечебное дело) в высших медицинских учреждениях не отвечал требованиям дня, к тому же требовал дополнительных финансовых затрат, не связанных именно с этим обучением», — отметил Алишер Шадманов.

Согласно постановлению главы государства, с 2017/2018 учебного года сроки учебы по направлениям лечебное дело, профессиональное образование (лечебное дело), военно-медицинское дело (лечебное дело) и педиатрическое дело составляет 6 лет, медико-биологическое дело — 4 года, медико-профилактическое дело — 5 лет. Студенты 2−5-х курсов, обучающиеся по указанным направлениям бакалавриата, продолжат учебу на основе программы 6-летнего образования.

Постановлением Президента «О приеме в высшие образовательные учреждения Республики Узбекистан в 2017/2018 учебном году» предусмотрен целевой прием студентов. Он будет осуществляться по заявкам Совета Министров Каракалпакстана, хокимиятов областей и Ташкента на основе государственного гранта.

«Когда мы проанализировали учебные часы, выяснилось, что повторяются 15% и даже больше учебных программ, — продолжил министр. — Кроме того, в системе бакалавриата и магистратуры преподавались предметы, не относящиеся к специальности, что отнимало время студентов на самостоятельные занятия, влияло на получение знаний по специализации».

Постановлением Президента предусмотрены пересмотр стандартов высшего медицинского образования, расширение блока профессиональных предметов, увеличение удельного веса учебных часов по доклиническому и клиническому блокам обучения в бакалавриате до 85%, в том числе для клинической учебной практики, за счет сокращения учебных часов по гуманитарному и социально-экономическому блокам до 7% от объема учебного времени. В прежних учебных планах, определенных государственным стандартом образования, объем учебных часов по гуманитарным и социально-экономическим предметам составлял 15−20%, а по специальности — лишь 45−50%.

Еще одно новшество — указание в дипломах выпускников высших медицинских образовательных учреждений специальности. «Это положит конец недопониманиям, с которыми встречались выпускники при повышении квалификации и прохождении переподготовки в зарубежных образовательные учреждениях и научных центрах», — отметил Алишер Шадманов.

Переход на сокращенный срок обучения, совершенствование учебных часов и целевой прием студентов ускорит процесс восполнения медицинских кадров, обеспечит целевое расходование бюджетных средств и адаптирует медицинское образование к международным стандартам, подчеркнул министр.