Задолженность за энергоресурсы превысила 5 трлн сумов

Представители недавно созданного Бюро принудительного исполнения и других структур рассказали, как будет решаться проблема взыскания задолженностей за газ и энергию.

Население и юридические лица Узбекистана имеют задолженность перед государством в размере свыше 5 трлн сумов за поставленные природный газ и электричество. Об этом на заседании Международного пресс-клуба в среду сообщил заместитель директора недавно созданного Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Жасур Арипов.

По его словам, ситуация должна в скором времени улучшиться благодаря новому порядку взаиморасчетов и внедрению автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов.

Жасур Арипов.

С 1 июля потребители — физические лица обязаны до 10 числа каждого месяца осуществлять полный расчет за энергоресурсы, потребленные в предыдущем месяце. С 11-го числа месяца сотрудники бюро будут получать список должников, которым предоставляется дополнительно пять дней на погашение долга.

Поставка энергоресурсов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям будет осуществляться на основе 100-процентной предоплаты. В случае несвоевременной оплаты потребители будут отключаться от электрических и газораспределительных сетей. При этом за повторное подключение с физических лиц взимается плата в размере двух, а юридических лиц — 10 минимальных размеров заработной платы.

Ботир Кудратходжаев.

Директор Бюро принудительного исполнения Ботир Кудратходжаев признал, что в последние годы работа по сокращению дебиторской задолженности и предотвращению случаев незаконного пользования энергоресурсами была неэффективной.

За 2015−2016 годы на 48% выросло число случаев незаконного подключения к газопроводу и электрическим сетям. В прошлом году лишь 45% решений, принятых судами и другими органами, были исполнены.

В течение 2016 года и первого квартала 2017-го к уголовной ответственности за правонарушения были привлечены 665 сотрудников компаний «Узбекэнерго» и «Узтрансгаза», а также 36 работников Департамента судебного исполнения при Министерстве юстиции. Учитывая эти проблемы, вместо департамента было создано новое бюро, сказал Ботир Кудратходжаев.

Начальник управления Генеральной прокуратуры Узбекистана Бекзод Мавлянов сообщил, что в стране насчитывается свыше 6 миллионов потребителей электроэнергии, из них только у 4,5 миллиона установлены электронные счетчики, у остальных 1,5 миллиона — индукционные или «старые» счетчики. В сфере потребления газа ситуация еще хуже. У большей части из 3 миллионов потребителей счетчики отсутствуют вообще.

Бекзод Мавлянов.

С созданием бюро при Генпрокуратуре сотрудники «Узбекэнерго» и «Узтрансгаза» больше не будут ходить по домам для сбора платежей. Заниматься этим будут инспекторы бюро, которым выдана специальная униформа и удостоверения. Они же будут проверять счетчики и отправлять полученные данные в создаваемую Единую биллинговую систему жилищно-коммунального обслуживания, услуг электро- и газоснабжения.

Заместитель начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генпрокуратуре Вячеслав Пак рассказал, что в целях недопущения искажения данных в соответствующих службах были опечатаны все сервера и компьютерная техника, чтобы не было возможности исказить сведения на момент их передачи в новое бюро.

Вячеслав Пак.

По его словам, за 15 дней с начала инвентаризации Бюро принудительного исполнения выявило 13 фактов незаконного списывания долгов за коммунальные услуги на сумму около 50 млрд сумов. «Мы знаем, о чем печется население, о наболевших проблемах, поэтому принимаются все меры, чтобы не допустить злоупотреблений, чтобы вновь создаваемая система на деле доказала свою эффективность», — сказал Вячеслав Пак.

На заседание был приглашен главный имам-хатиб Ташкента Анвар Турсунов, который отметил, что расточительство считается грехом как в исламе, так и в других религиях.

Анвар Турсунов.



«Важно не просто знать о проблеме, а осознавать ее. Можно знать, что нужно экономить воду, и ничего не делать. Осознание — это более сложный процесс. Ни в одной религии не допускается расточительство», — отметил имам-хатиб.

Он подчеркнул, что если у человека есть долги за газ, электроэнергию или воду, ему запрещается совершать хадж. «Если он должен хотя бы один сум, то его хадж не будет принят. Удивительно, некоторые совершают хадж и умру, устраивают угощения с богоугодной целью, но не платят за электричество», — заявил имам-хатиб.

Мухаббат Джамолиддинова.



Представительница одной из столичных махаллей Мухаббат Джамолиддинова назвала неправильным проводить пышные свадьбы и при этом избегать погашения задолженности по жилищно-коммунальным услугам. «Люди устраивают крупные свадьбы, разбрасывают деньги, жертвуют всем для проведения этого мероприятия… Но у всего должен быть предел», — подчеркнула она.