Шухрат Атабаев назначен зампредседателя Центробанка

Указом Президента от 21 июня Шухрат Атабаев назначен заместителем председателя Центрального банка Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Шухрат Атабаев (1978 года рождения) до этого назначения с 2015 года работал заместителем председателя Народного банка Узбекистана. В банковской системе работает с 2001 года.

Выпускник Ташкентского финансового института (2000 год), Национального института политических наук (Япония, 2005) и Академии государственного и общественного строительства при Президенте Узбекистана (2010).