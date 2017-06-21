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Фото: «Газета.uz»

Шухрат Атабаев назначен зампредседателя Центробанка

Шухрат Атабаев назначен заместителем председателя Центрального банка Узбекистана.

Сегодня, 17:17   Экономика  

Указом Президента от 21 июня Шухрат Атабаев назначен заместителем председателя Центрального банка Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Шухрат Атабаев (1978 года рождения) до этого назначения с 2015 года работал заместителем председателя Народного банка Узбекистана. В банковской системе работает с 2001 года.

Выпускник Ташкентского финансового института (2000 год), Национального института политических наук (Япония, 2005) и Академии государственного и общественного строительства при Президенте Узбекистана (2010).

Текст: «Газета.uz»      427
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