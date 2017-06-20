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20 июня, Вторник Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Диана Нуритдинова.

Видео. Диана Нуритдинова: «Люблю делать женщин красивее»

Основательница студии визажа Miss Di рассказывает свою историю успеха, делится советами по воплощению мечты и о том, где найти мотивацию и как поверить в себя.

Сегодня, 10:25   Экономика   Интервью  

В гостях у «Лаборатории бизнеса» — Диана Нуритдинова, известная как Miss Di. Полюбив визаж и изучив его секреты, Диана решила открыть первую студию визажа, делать женщин красивыми и обучать их правильно пользоваться декоративной косметикой. Ей удалось создать собственный бренд, не прикладывая к этому особых усилий. В чем же секрет успеха Дианы? Смотрите ее историю о мотивации, работе и любви.

Биография: родилась в 1984 году. Окончила Ташкентский государственный университет (факультет истории). Занималась живописью, дизайном интерьеров, флористикой, косметологией. В 2009 году в Болонье (Италия) на выставке Cosmoprof была так впечатлена шоу визажистов, что решила выбрать эту стезю. В 2013 году открыла первую студию визажа Miss Di Make Up Studio.

Проект «Лаборатория бизнеса», нацеленный на развитие бизнес-сообщества Узбекистана, был представлен в Ташкенте в январе 2016 года. Его инициаторами являются Unique Present Media Holding, Ассоциация международного бизнеса и технологий (АМБиТ) и компания Afisha Media.

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Текст: «Газета.uz»      763
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