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Фото: «Газета.uz»

Куда сходить на выходных в Ташкенте

Подборка интересных событий в столице на предстоящие выходные.

Сегодня, 18:38   Общество  

«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагают читателям подборку интересных событий, которые пройдут в столице в выходные 17−18 июня.

Кинопремьеры

Театры

Выставки

  • В галерее Zero Line стартовала выставка «Сквер Art. СКВЕРное искусство?».
  • Выставка стихов «Тамариск» проходит в галерее Bonum Factum.
  • В театре «Ильхом» продолжается персональная выставка Максима Варданяна Atelier.
  • В Государственном музее искусств — персональная выставка художника Рональда Кляйера.
  • «Восточный базар» пройдет в ТРК Next.

Концерты

  • На выходных в парке Anhor Lokomotiv состоится живое выступление поп-группы Cover Stars.
  • Концерт с участием звезд отечественной эстрады пройдет в ресторане Famous.

Дети

Город

  • В боулинг-клубе The Bowler в ТРЦ Samarqand darvoza состоится отборочный турнир на Кубок мира по боулингу QubicaAMF.
  • Светомузыкальное огненное шоу фонтана покажут в ТРК Next.
  • В СРЦ Parus пройдет творческий вечер с Фарходом Балтаевым.
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