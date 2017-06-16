Куда сходить на выходных в Ташкенте

Подборка интересных событий в столице на предстоящие выходные.

«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагают читателям подборку интересных событий, которые пройдут в столице в выходные 17−18 июня.

Кинопремьеры

Театры

Выставки

В галерее Zero Line стартовала выставка «Сквер Art. СКВЕРное искусство?».

Выставка стихов «Тамариск» проходит в галерее Bonum Factum.

В театре «Ильхом» продолжается персональная выставка Максима Варданяна Atelier.

В Государственном музее искусств — персональная выставка художника Рональда Кляйера.

«Восточный базар» пройдет в ТРК Next.

Концерты

На выходных в парке Anhor Lokomotiv состоится живое выступление поп-группы Cover Stars.

Концерт с участием звезд отечественной эстрады пройдет в ресторане Famous.

Дети

В ТРЦ MegaPlanet состоятся занятия по гимнастике.

В ресторане «Путешественник» — творческие мастер-классы.

Город