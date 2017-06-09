Шавкат Мирзиёев: «Деструктивные силы все более активно применяют ИТ»

Президент Узбекистана предложил наделить РАТС ШОС полномочиями по противодействию угрозам в информационном пространстве.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем выступлении на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане предложил внести изменения в учредительные документы организации в части расширения полномочий Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС.

«Сегодня международные террористические группы и деструктивные силы все более активно применяют в своей деятельности информационные технологии, агрессивно используют их для зомбирования нашей молодежи и распространения идеологии насилия», — отметил глава Узбекистана.

Он предложил наделить РАТС ШОС полномочиями «по организации системы мониторинга возникающих угроз в глобальном информационном пространстве и противодействию им».

Шавкат Мирзиёев также отметил важность усиления «конкретных совместных мер по недопущению вовлечения подрастающего поколения в деятельность различных террористических и радикальных структур».

«Считаем необходимым обратить особое внимание просвещению, духовному и нравственному воспитанию молодежи, формированию у нее стремления к знаниям и самосовершенствованию», — подчеркнул Президент Узбекистана.

«Полагаем также важным содействовать широкому разъяснению истинных ценностей просвещенного ислама, которые всегда призывали и призывают всех нас к добру, миру и толерантности», — сказал он.

Шавкат Мирзиёев напомнил, что в этих целях в Самарканде при поддержке Организации исламского сотрудничества создается Международной исследовательский центр имени Имама Бухари — великого богослова, автора сборника самых достоверных изречений пророка Мухаммада, который признан второй по значимости книгой после священного Корана.

«Думаем, что работа этого центра позволила бы содействовать межконфессиональному, межнациональному и культурному диалогу. Мы рассчитываем на активное участие представителей духовенства стран ШОС в работе создаваемого центра», — отметил Шавкат Мирзиёев.