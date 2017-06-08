Делегация Узбекистана принял участие в «Кабульском процессе»

6 июня узбекская делегация во главе со специальным представителем Президента Узбекистана по Афганистану Исматиллой Иргашевым приняла участие в международной встрече «Кабульский процесс» в столице Афганистана. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана.

На мероприятии делегации более чем 20 стран, в том числе соседних государств, обсудили проблемы безопасности и угрозы терроризма в Афганистане, регионе и мире, вопросы межафганского примирения.

На конференции выступили Президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани и исполнительный председатель правительства страны Абдулла Абдулла.

6−7 июня в рамках пребывания в Кабуле узбекскую делегацию принял президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани, проведены переговоры с советниками Президента Афганистана по вопросам инфраструктуры, кадровых ресурсов и технологиям, сельского хозяйства, национальной безопасности.

Переговоры также прошли со специальным представителем Президента Афганистана по развитию сотрудничества со странами СНГ Шокиром Коргаром, первым заместителем министра иностранных дел Хикматом Халилом Карзаем, а также руководителями министерств общественных работ, здравоохранения, энергетики и водных ресурсов, транспорта и гражданской авиации.

В кулуарах форума проведена встреча с первым заместителем министра иностранных дел Турции Ахметом Йылдызом, где состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

В рамках визита также состоялись встречи с представителями министерств и ведомств Афганистана, на которых были обсуждены отдельные вопросы торгово-экономического сотрудничества.