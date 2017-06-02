Президенту представлен проект лаборатории по выращиванию семян и саженцев in vitro

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил сад Андижанского биохимического завода в Ходжаабадском районе Андижанской области, сообщило УзА.

Здесь за счет оптимизации посевных площадей хлопчатника увеличиваются объемы заготовки и экспорта плодоовощной продукции. В районе созданы плантации калифорнийского ореха площадью 20 га и виноградники на 23 га. Впоследствии намечено их расширить и выращивать в междурядьях болгарский перец, лук, картофель, бобовые культуры и другие овощи.

Президент отметил необходимость организовать научно-производственный центр по лесному хозяйству и наладить выращивание востребованной продукции. Были поручения по подготовке квалифицированных кадров в области лесного хозяйства в Андижанском сельскохозяйственном институте и колледжах области.

Там же состоялась презентация проекта по развитию заготовки семян и саженцев сельскохозяйственных культур на базе фермерского хозяйства «Боги Фуркат» Кургантепинского района. В лаборатории на основе технологии in vitro будет налажено выращивание безвирусных, устойчивых к заболеваниям семян и саженцев, которые можно сажать круглый год. Стоимость проекта составляет 1,6 млрд сумов.

Как отмечается в сообщении, во всех регионах планируется организовать теплицы на основе гидропоники.