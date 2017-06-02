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2 июня, Пятница Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Новый ТРЦ Bogi Shamol откроется в Ташкенте

Торгово-развлекательный центр Bogi Shamol выделится оптимальной планировкой, повышенной функциональностью и эстетикой оформления.

Сегодня, 10:00   Общество     на правах рекламы

Торгово-развлекательный центр Bogi Shamol — уникальное сочетание оптимальной планировки, повышенной функциональности и эстетики оформления в современном восточном стиле.

ТРЦ Bogi Shamol будет удобно расположен по улице Богишамол на границе Юнус-Абадского и Мирзо-Улугбекского районов Ташкента. Он строится на месте бывшего оптового рынка на Юнус-Абаде, располагавшегося недалеко от ТашПМИ. Транспортная магистраль ведет к поселку городского типа Кибрай.

Вблизи раскинулся сектор многоквартирных и частных жилых домов. Комплекс находится в пешей доступности от институтов, поликлиник, аптек, автозаправок. Он также в отличной транспортной досягаемости для личных автомобилей и общественного транспорта. Ежедневный транспортный поток насчитывает 30−33 тысячи автомобилей.

Общая площадь четырехуровневого ТРЦ в 14 тысяч кв.м. позволяет разместить арендаторов, предлагающих широкий ассортимент товаров и услуг.

Торговый комплекс рационально поделен на торговые и развлекательные зоны, которые администрация с радостью предоставит будущим арендаторам:

  • нижний этаж — розничная торговля;
  • первый этаж — супермаркет;
  • второй этаж — предприятия развлечения и сервиса, магазины розничной торговли;
  • третий этаж — площадка фудкорт, кинотеатр и детская зона.

Bogi Shamol — это торгово-развлекательный центр семейного формата. Он предлагает новые возможности организации досуга, сочетая шопинг и развлечения для всей семьи. Каждый посетитель сможет найти для себя что-то увлекательное и интересное.

На территории комплекса будут функционировать уютные кафе и рестораны на любой вкус, где в перерывах между покупками можно выпить кофе в компании друзей или пообедать всей семьей. Создание семейной атмосферы — одна из приоритетных задач организаторов.

Для гостей ТРЦ будут работать ледовый каток и батутный центр. К услугам автолюбителей две просторные автостоянки. ТРЦ располагает вместительными складскими помещениями.

Подробную информацию об аренде помещений в новом ТРЦ Bogi Shamol можно получить по телефону: (+99890) 188−88−66.

На правах рекламы. Услуги лицензированы.

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