Новый ТРЦ Bogi Shamol откроется в Ташкенте

Торгово-развлекательный центр Bogi Shamol — уникальное сочетание оптимальной планировки, повышенной функциональности и эстетики оформления в современном восточном стиле.
ТРЦ Bogi Shamol будет удобно расположен по улице Богишамол на границе Юнус-Абадского и Мирзо-Улугбекского районов Ташкента. Он строится на месте бывшего оптового рынка на Юнус-Абаде, располагавшегося недалеко от ТашПМИ. Транспортная магистраль ведет к поселку городского типа Кибрай.
Вблизи раскинулся сектор многоквартирных и частных жилых домов. Комплекс находится в пешей доступности от институтов, поликлиник, аптек, автозаправок. Он также в отличной транспортной досягаемости для личных автомобилей и общественного транспорта. Ежедневный транспортный поток насчитывает 30−33 тысячи автомобилей.
Общая площадь четырехуровневого ТРЦ в 14 тысяч кв.м. позволяет разместить арендаторов, предлагающих широкий ассортимент товаров и услуг.
Торговый комплекс рационально поделен на торговые и развлекательные зоны, которые администрация с радостью предоставит будущим арендаторам:
Bogi Shamol — это торгово-развлекательный центр семейного формата. Он предлагает новые возможности организации досуга, сочетая шопинг и развлечения для всей семьи. Каждый посетитель сможет найти для себя что-то увлекательное и интересное.
На территории комплекса будут функционировать уютные кафе и рестораны на любой вкус, где в перерывах между покупками можно выпить кофе в компании друзей или пообедать всей семьей. Создание семейной атмосферы — одна из приоритетных задач организаторов.
Для гостей ТРЦ будут работать ледовый каток и батутный центр. К услугам автолюбителей две просторные автостоянки. ТРЦ располагает вместительными складскими помещениями.
Подробную информацию об аренде помещений в новом ТРЦ Bogi Shamol можно получить по телефону: (+99890) 188−88−66.
На правах рекламы. Услуги лицензированы.
Сегодня, 10:55
Сегодня, 09:00
Вчера, 17:49
Вчера, 15:15