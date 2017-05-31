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Зейд Раад аль-Хусейн.

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

Верховный комиссар ООН поблагодарил Президента за продвижение прав человека

Зейд Раад аль-Хусейн поблагодарил Шавката Мирзиёева за усилия в сфере судебно-правовых реформ и планы по отмене выездных виз.

Вчера, 23:49   Политика  

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн, посетивший Узбекистан с официальным визитом 10−12 мая, поблагодарил Президента Шавката Мирзиёева за «открытые и искренние дискуссии» во время встречи в Ташкенте.

В послании главе государства Зейд Раад аль-Хусейн отметил: «Хотел бы поблагодарить Вас за Вашу личную приверженность и усилия по продвижению прав человека в Узбекистане, в частности принятию Стратегии действий на 2017−2021 годы, осуществлению судебно-правовых реформ, а также отмене процедуры выездных виз».

Зейд Раад аль-Хусейн стал первым Верховным комиссаром ООН по правам человека, посетившим Узбекистан. «Визит дал мне возможность понять сложности и вызовы при всесторонней реализации прав человека в Узбекистане и определить возможные области, в которых мое Управление может оказать дальнейшую поддержку властям, гражданскому обществу, национальному правозащитному учреждению и международному сообществу», — отметил Верховный комиссар.

Текст: «Газета.uz»      338

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