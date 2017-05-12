Первый визит главного правозащитника ООН в Узбекистан: итоги

Для достижения поставленных целей Узбекистану нужны динамичное гражданское общество и СМИ, которые будут не только помогать государству, но и критиковать, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека.

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн назвал свой первый визит в Узбекистан кратким, но результативным. Итоги визита он подвел на брифинге в Международном пресс-клубе в четверг.

«За один день, 10 мая, мы провели целый ряд встреч с высокопоставленными должностными лицами, которые завершились встречей с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеёвым, где мы достигли договоренности по целому ряду вопросов», — отметил он.

Прорывом визита можно назвать предварительную договоренность с Узбекистаном по возобновлению сотрудничества со специальными докладчиками и налаживанию работы с Региональным офисом Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Бишкеке.

«Когда мы открывали в Бишкеке свой региональный офис, Узбекистан четко и ясно обозначил, что офис будет охватывать только четыре страны, не пять. После моей встречи с Президентом вчера мы договорились о том, что наш региональный офис теперь будет работать очень близко со всеми пятью центральноазиатскими республиками и нашими региональными представительствами», — сообщил главный правозащитник ООН.

Зейд Раад аль-Хусейн приветствовал проводимые в Узбекистане реформы за последние месяцы: «Узбекистан находится на перекрестке пути. Конструктивные предложения в области прав человека, планы и новые проекты законодательства просто отличны. Успешная реализация этих реформ действительно может обеспечить хорошую трансформацию, преобразовать страну в целом».

Верховный комиссар ООН дал высокую оценку утвержденной по инициативе Президента Стратегии действий по дальнейшему развитию Узбекистана в 2017—2021 годах, которая включает в себя борьбу с коррупцией, укрепление гражданского общества и свободу СМИ, реформу правоохранительной системы.

Он добавил, что «если Президент и правительство хотят достичь поставленных целей, им нужно динамичное, живое гражданское общество и медиасфера, которые будут не только помогать государству, но и иметь возможность критиковать».

Зейд Раад аль-Хусейн рекомендовал Узбекистану более тесно сотрудничать с другими элементами системы по защите прав человека ООН, включая Договорные органы (Treaty Bodies) и Специальные процедуры. Он был рад сообщить, что после 15-летнего перерыва правительство возобновляет диалог в данной сфере, и Узбекистан пригласил Специального посланника по свободе вероисповедания.

Он призвал правительство принять меры по улучшению прозрачности содержания в тюрьмах. «Государство должно принимать соответствующие меры, чтобы продолжать улучшать прозрачность касательно того, что происходит в тюрьмах Узбекистана, в пенитенциарной системе. Это, естественно, снимет многие вопросы касательно возможных пыток или каких-то других негативных явлений. Это также будет соответствовать приверженности Узбекистана в рамках Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания».

Верховный комиссар выразил надежду, что Узбекистан рассмотрит подписание Факультативного протокола к Конвенции ООН против пыток, что позволит внедрить соответствующую систему мониторинга тюрем.

«Были определенные моменты, связанные с вопросами пыток, которые немного ухудшали имидж Узбекистана», — сказал он.

Верховный комиссар отметил позитивные сдвиги в сфере прав человека. Предприняты успешные усилия для ликвидации использования детского труда при сборе хлопка. Он выразил мнение, что Стратегия действий позволит устранить проблемы и в других областях, в частности, практики принудительного сбора хлопка населением, пыток и неправомерных действий сил безопасности.

Говоря о встрече с заместителем премьер-министра, председателем Комитета женщин Узбекистана Танзилой Нарбаевой, Зейд Раад аль-Хусейн отметил важность продвижения женщин в сфере государственного управления, занятия ими высоких должностей, обеспечения гендерного равенства. Он был проинформирован о разработке двух проектов законов о равенстве мужчин и женщин, а также предотвращении домашнего насилия.

«Я думаю, что будет больше женщин непосредственно в государственных структурах, на управленческих должностях, что является очень важным моментом. Их участие на каждом уровне будет жизненно важным для страны, чтобы выполнить те амбициозные задачи, которые стоят на повестке дня», — сказал он.

На переговорах Верховного комиссара ООН был затронут вопрос об освобождении некоторых лиц из мест заключения. Зейд Раад аль-Хусейн отметил, что список таких лиц составляется в начале года, далее по нему ведется работа с правительством. Он положительно оценил тот факт, что в начале года были освобождены несколько человек, и выразил надежду, что правительство продолжит работу в этом направлении.

Несколько часов из своего визита Верховный комиссар провел в Самарканде, который впечатлил его своей архитектурой и историей. Зейд Раад аль-Хусейнон сообщил, что в будущем обязательно посетит Узбекистан с семьей в качестве туриста.