Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Президенту Египта

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Египту в связи с террористическим актом в провинции Эль-Минья.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил Президенту Египета Абдулфаттоху Ас-Сиси послание в связи с террористическим актом в провинции Эль-Минья, приведшим к гибели и ранениям большого количества безвинных людей, сообщило Министерство иностранных дел.

Глава государства выразил глубокие соболезнования и сочувствие Президенту, дружественному народу Египта, родным и близким погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Неизвестные 26 мая в египетской провинции Эль-Минья обстреляли автобус с христианами-коптами, направлявшимися на экскурсию в местный монастырь. В результате нападения по разным данным погибли от 28 до 35 человек, более 20 пострадали.