РУ O`Z ЎЗ
29 мая, Понедельник Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: Кадр телеканала Sky News

Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Президенту Египта

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Египту в связи с террористическим актом в провинции Эль-Минья.

Сегодня, 23:20   Политика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил Президенту Египета Абдулфаттоху Ас-Сиси послание в связи с террористическим актом в провинции Эль-Минья, приведшим к гибели и ранениям большого количества безвинных людей, сообщило Министерство иностранных дел.

Глава государства выразил глубокие соболезнования и сочувствие Президенту, дружественному народу Египта, родным и близким погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Неизвестные 26 мая в египетской провинции Эль-Минья обстреляли автобус с христианами-коптами, направлявшимися на экскурсию в местный монастырь. В результате нападения по разным данным погибли от 28 до 35 человек, более 20 пострадали.

Текст: «Газета.uz»      448
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 20:07

GM Uzbekistan начнет продажу автомобилей за национальную валюту

Сегодня, 18:39

МИД Узбекистана активизирует работу по привлечению инвестиций

Сегодня, 16:59

Маджит Каримов стал директором Государственного центра тестирования

Сегодня, 16:12

МИД, МВД и Минздрав будут отчитываться в парламенте дважды в год

Сегодня, 15:32

Текстиль из Узбекистана станет доступнее в Европе

Сегодня, 14:57

Умиджон Аъламов возглавил агентство «Узархив»

Сегодня, 14:34

Ташкентский институт ирригации и мелиорации преобразован

Сегодня, 13:04

Дзюдоисты Узбекистана завоевали 18 медалей чемпионата Азии и Океании

Популярное

GM Uzbekistan начнет продажу автомобилей за национальную валюту

Ледовый комплекс в Ташкенте построят к осени 2018 года

Президент утвердил проект кольцевой электрички в Ташкенте

На проспекте Мустакиллик в столице убрали разделительный забор (+фото)