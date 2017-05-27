Азиз Абдухакимов назначен министром занятости и трудовых отношений. Указ об этом 26 мая подписал Президент Узбекистана, сообщила пресс-служба трудового ведомства.

Ранее — с 2016 года — Азиз Абдухакимов возглавлял Министерство труда. Указом главы государства от 23 мая оно было преобразовано в Министерство занятости и трудовых отношений.

Азиз Абдухакимов (1974 года рождения) также возглавлял Минтрудсоцзащиты с лета 2014 года, до этого — с ноября 2012 года работал председателем Государственного комитета по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции.

С марта 2010 года был исполняющим обязанности председателя Государственного комитета по управлению государственным имуществом, а до этого — первым заместителем председателя этого же комитета.

