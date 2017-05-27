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Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

Азиз Абдухакимов назначен министром занятости и трудовых отношений

Министерство занятости и трудовых отношений возглавил Азиз Абдухакимов.

Сегодня, 16:37   Политика  

Азиз Абдухакимов назначен министром занятости и трудовых отношений. Указ об этом 26 мая подписал Президент Узбекистана, сообщила пресс-служба трудового ведомства.

Ранее — с 2016 года — Азиз Абдухакимов возглавлял Министерство труда. Указом главы государства от 23 мая оно было преобразовано в Министерство занятости и трудовых отношений.

Азиз Абдухакимов (1974 года рождения) также возглавлял Минтрудсоцзащиты с лета 2014 года, до этого — с ноября 2012 года работал председателем Государственного комитета по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции.

С марта 2010 года был исполняющим обязанности председателя Государственного комитета по управлению государственным имуществом, а до этого — первым заместителем председателя этого же комитета.

Текст: «Газета.uz»      972
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