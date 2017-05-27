Внеочередной конгресс Международной ассоциации кураша прошел в Ташкенте

Автор международных правил кураша Комил Юсупов единогласно избран на новоучрежденную должность председателя-основателя Международной ассоциации кураша (IKA) на заседании внеочередного конгресса в Ташкенте 27 мая.

Вице-президентом избран председатель Международного пресс-клуба Шерзод Кудратходжаев. В конгрессе приняли участие президенты конфедераций кураша со всех континентов, руководители и представители национальных федераций из 46 стран, которые обсудили вопросы дальнейшего развития кураша, а также его включение в соревновательную программу Олимпийских игр 2028 года.

Мероприятие было приурочено к предстоящему международному турниру памяти Аль-Хакима ат-Термизи на призы Президента Узбекистана. В чемпионате, который пройдет 28−29 мая в Термезе, примут участие 150 спортсменов из около 50 стран Азии, Африки, Европы и Панамерики.

Также были рассмотрены вопросы подготовки к чемпионату мира по курашу среди взрослых, который состоится 23−27 ноября в турецком Стамбуле, и пятым Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам 17−27 сентября в Ашхабаде (Туркменистан).