Оплаты в системе CLICK стали доступны для карт индивидуальных предпринимателей

С карт индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в CLICK, теперь можно оплачивать услуги и товары.

Система мобильного и интернет-банкинга CLICK запустила возможность оплачивать услуги и товары с пластиковых карт индивидуальных предпринимателей. Об этом «Газете.uz» сообщили в компании CLICK.

Введение такой возможности ожидалось после принятия Центральным банком Узбекистана в апреле поправок в Положение «О порядке использования индивидуальными предпринимателями банковских карт в национальной валюте».

Раньше средства своих пластиковых карт индивидуальные предприниматели могли расходовать исключительно на производственные нужды предприятия. При этом через системы мобильных и интернет-платежей осуществлять такие платежи было нельзя.

По данным источников в банковской сфере, возможность проведения оплат с карт индивидуальных предпринимателей должна в будущем появиться и в других системах онлайн-платежей.