Оплаты в системе CLICK стали доступны для карт индивидуальных предпринимателей

Фото: «Газета.uz»
Система мобильного и интернет-банкинга CLICK запустила возможность оплачивать услуги и товары с пластиковых карт индивидуальных предпринимателей. Об этом «Газете.uz» сообщили в компании CLICK.
Введение такой возможности ожидалось после принятия Центральным банком Узбекистана в апреле поправок в Положение «О порядке использования индивидуальными предпринимателями банковских карт в национальной валюте».
Раньше средства своих пластиковых карт индивидуальные предприниматели могли расходовать исключительно на производственные нужды предприятия. При этом через системы мобильных и интернет-платежей осуществлять такие платежи было нельзя.
По данным источников в банковской сфере, возможность проведения оплат с карт индивидуальных предпринимателей должна в будущем появиться и в других системах онлайн-платежей.
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