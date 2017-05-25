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Фото: «Газета.uz»

Оплаты в системе CLICK стали доступны для карт индивидуальных предпринимателей

С карт индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в CLICK, теперь можно оплачивать услуги и товары.

Сегодня, 10:12   Экономика  

Система мобильного и интернет-банкинга CLICK запустила возможность оплачивать услуги и товары с пластиковых карт индивидуальных предпринимателей. Об этом «Газете.uz» сообщили в компании CLICK.

Введение такой возможности ожидалось после принятия Центральным банком Узбекистана в апреле поправок в Положение «О порядке использования индивидуальными предпринимателями банковских карт в национальной валюте».

Раньше средства своих пластиковых карт индивидуальные предприниматели могли расходовать исключительно на производственные нужды предприятия. При этом через системы мобильных и интернет-платежей осуществлять такие платежи было нельзя.

По данным источников в банковской сфере, возможность проведения оплат с карт индивидуальных предпринимателей должна в будущем появиться и в других системах онлайн-платежей.

Текст: «Газета.uz»      461

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