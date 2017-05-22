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Фото: «Газета.uz»

Сенат соберется на 10-е пленарное заседание 27 мая

Сенаторы рассмотрят очередные поправки в Конституцию и заслушают отчет министра иностранных дел.

Сегодня, 20:13   Политика  

Десятое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана будет созвано 27 мая, сообщила информационная служба верхней палаты парламента.

В повестку дня заседания вносится ряд законов, в том числе законы «О внесении изменений в отдельные статьи Конституции Республики Узбекистан (статьи 80, 93, 108 и 109)», «О Конституционном суде Республики Узбекистан», «О внесении изменений и дополнений в Положение о классных чинах работников судов и Исследовательского центра по демократизации и либерализации судебного законодательства и обеспечению независимости судебной системы при Верховном суде Республики Узбекистан» и другие.

Сенаторы также рассмотрят законы о ратификации ряда международных договоров и конвенций, в том числе Договора о стратегическом партнерстве между Узбекистаном и Туркменистаном, подписанного в Ашхабаде 6 марта.

Кроме того, будет расспотрен вопрос об изменении границ города Хивы и Хивинского района Хорезмской области, отнесении Хивы и Шахрисабза к категории городов областного подчинения, а также об изменении границ Зааминского и Зарбдорского районов Джизакской области.

Сенаторы также заслушают отчет министра иностранных дел о проделанной Министерством иностранных дел Узбекистана работе по развитию внешнеэкономических связей и привлечению иностранных инвестиций.

Текст: «Газета.uz»      687
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