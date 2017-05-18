На ул. Махтумкули в Ташкенте открыт барельеф поэта (фото)

Накануне визита Президента Узбекистана в Туркменистан в Ташкенте на ул. Махтумкули отрыт барельеф классика туркменской литературы.

В четверг в Ташкенте состоялась торжественная церемония открытия барельефа Махтумкули. Он установлен на улице, ранее в этом году названной именем классика туркменской литературы.

18 мая в Туркменистане отмечается День возрождения, единства и поэзии Махтумкули. В этот день в 1992 году была принята Конституция Туркменистана. Открытие барельефа состоялось накануне рабочего визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Туркменистан.

В торжественной церемонии приняли участие министр культуры Узбекистана Махмуд Муратов, председатель Союза писателей, Народный поэт Узбекистана Мухаммад Али, представители Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои, заместитель председателя Центра туркменской культуры Бибисора Раджапова, представители культурных центров, деятели культуры и искусства, представители дипломатического корпуса и общественности.

Народный поэт Узбекистана Сирожиддин Саййид прочитал стих «Узбек-туркман манзума», студенты Университета узбекского языка и литературы также прочитали строки из стихотворений Махтумкули.

Как сообщил «Газете.uz» автор проекта скульптор Джасвант Анназаров, который выиграл также конкурс на памятник Эркину Вахидову, бронзовый барельеф создавался в течение месяца.

«Махтумкули Фраги — это огненный поэт, если можно так выразиться. Я сам из Хорезма, и для нас его произведения очень дороги. Он является народным поэтом, которому удавалось достучаться до сердца простого человека и пробудить в нем прекрасные черты. Хоть я и являюсь автором проекта, мне не удалось бы реализовать его без помощи своего брата Джавлона Анназарова. Он отвечал за техническую составляющую, я — за творческую», — сказал скульптор.

Как подчеркнули участники церемонии, вечная поэзия Махтумкули Фраги, его гуманистические идеалы и заветы служат образцовой школой мудрости, высокой духовности и нравственности. Стихотворения великого поэта-мыслителя призывали к единению, сплоченности, гуманизму, а его бессмертные высказывания стали неотъемлемой частью общечеловеческих ценностей, в том числе и народа Узбекистана.

Собравшиеся отметили, что нынешнее событие послужит укреплению отношений между двумя соседними государствами, народы которых связаны исконными узами братства и духовного родства, став еще одним наглядным примером незыблемости традиций дружбы и добрососедства.

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