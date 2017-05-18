Представители Узбекистана завоевали 13 медалей в четвертый и пятый дни Исламских игр солидарности в Баку.

Сборная Узбекистана завоевала в общей сложности 43 медали на проходящих 12−22 мая в Баку IV Исламских играх солидарности. По итогам 5 дней национальная команда расположилась на четвертом месте среди 57 стран.

Греко-римская борьба — 2 медали

Исломжон Бахрамов в весовой категории до 59 кг уступил в финале Канибеку Жолчубекову из Кыргызстана и стал вице-чемпионом турнира. Рустам Ассакулов (до 98 кг) в бою за «бронзу» сумел превзойти соперника из Пакистана Раза Тайаба.

Тяжелая атлетика — 4 медали

Улугбек Алимов (до 85 кг) завоевал серебряную медаль, по сумме двоеборья набрав 339 кг — в рывке 151 кг и в толчке 188 кг.

Фарходбек Сабиров (до 94 кг) уступил своему ближайшему сопернику 1 кг и с общим результатом 380 кг (170, 210) занял второе место.

Иван Ефремов (до 105 кг) выиграл «бронзу», сумев поднять вес 380 кг (175, 205).

Рустам Джангабаев (+105 кг) пополнил копилку сборной золотой медалью, намного опередив своих последователей (на 17 кг) — в сумме результат составил 431 кг (193, 238).

Таэквондо — 5 медалей

Лидер сборной Узбекистана по таэквондо Дмитрий Шокин (+87 кг) удостоился «серебра», уступив в финале Радику Исаеву из Азербайджана.

Нияз Пулатов (до 58 кг) в финале одолел Омара Ларехала из Марроко и стал обладателем «золота» (видео).

Максим Рафалович (до 80 кг) стал бронзовым призером соревнований. Светлана Осипова (+73 кг) и Нигора Турсункулова (до 67 кг) также выиграли бронзовые награды.

Легкая атлетика и пара-атлетика — 2 медали

Нигина Шарипова в беге на 100 м удостоилась «серебра» с результатом 11.65. Мансур Абдурашидов среди паралимпийцев также занял второе место, пробежав 100 м за 11.25 секунд.

Всего в копилке Узбекистана на данный момент 8 золотых, 12 серебряных и 23 бронзовые медали.