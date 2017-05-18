Британская школа в Ташкенте открывает новое здание

Новый кампус включает в себя современно оборудованные аудитории, библиотеку, спортзалы и предоставляет все условия для обучения.

Британская школа в Ташкенте объявляет об открытии нового кампуса в августе 2017 года. Новое здание включает в себя 26 учебных аудиторий, научные лаборатории, библиотеку, столовую, театр, 3 спортивных зала, 25-метровый бассейн и бассейн для малышей. Также на территории школы располагается зона игровых и спортивных площадок, а также футбольное поле, покрытое искусственным газоном.

Британская школа в Ташкенте начала свою деятельность в 2010 году. На данный момент в ней обучаются более 400 студентов от 2 до 14 лет.

Учебное заведение предоставляет уникальную объединенную систему образования (узбекскую и британскую), которая полностью аккредитована Государственным центром тестирования при Кабинете Министров Республики Узбекистан и Британской экзаменационной комиссией, а также экзаменационными комиссиями Cambridge International Examinations (CIE) и Edexcel. Школа начнет программу подготовки к сдаче экзаменов IGCSE (об окончании старшей школы) с августа 2017 года, а позднее будет организована программа подготовки к поступлению в колледж (A-level).

Каждый учебный год школа открывает по одному старшему классу: это означает, что в следующем 2017−2018 учебном году также будет открыт 10-й класс (по британской системе образования). Планируется, что к 2021 году в учебном заведении будут функционировать все 13 классов по британской системе образования, по окончании которых учащиеся смогут поступить в высшие международные учебные заведения.

В настоящее время в Британской школе в Ташкенте работают более 30 специалистов из Великобритании, выступающих в роли преподавателей и ассистентов учителей. Школа оснащена всеми современными технологиями, включающими в себя интерактивные доски в каждом классе, предоставляет полный доступ к Wi-Fi, индивидуальную программу на iPad учащимся 6−8 классов и ноутбуки MacBook студентам 9-х классов и старше.

Благодаря программе «Родительский портал» можно отслеживать еженедельные обновления по школьным событиям, а также легко поддерживать связь с преподавателями. В учебном заведении также функционирует программа внешкольных занятий, включающих различные виды спорта, музыку и искусствоведение. Плюс ко всему, каждый учащийся имеет право представлять школу в различных спортивных командах и музыкальных группах.

Получить более подробную информацию можно в приемной комиссии школы по телефонам: (+99871) 262−60−20, (+99871) 268−55−61.

E-mail: info@britishschool.uz

Сайт: britishschool.uz

На правах рекламы. Услуги лицензированы.